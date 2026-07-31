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श्रीलंका सीरीज से पहले जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर आया अपडेट

न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली सीरीज से पहले भारत के लिए श्रीलंका में सीरीज को 2-0 के अंतर से जीतना बहुत महत्वपूर्ण है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 31, 2026, 04:00 PM IST

Published On Jul 31, 2026, 04:00 PM IST

Last UpdatedJul 31, 2026, 04:00 PM IST

Jasprit Bumrah

Jasprit Bumrah

भारत और श्रीलंका की टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 15 अगस्त से आमने-सामने होगी. इस सीरीज से पहले जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर बड़ा अपडेट आया है. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सभी फिटनेस टेस्ट पास कर लिए हैं और उन्हें बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CEO) ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज में खेलने की अनुमति दे दी है.

बुमराह को उनकी फिटनेस के आधार पर भारतीय टीम में शामिल किया गया था. वह हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे. चोट के कारण उन्हें लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे से बाहर बैठना पड़ा था.

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चोट से पूरी तरह उबरे जसप्रीत बुमराह

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, जसप्रीत बुमराह चोट से उबर चुके हैं, उन्होंने फिटनेस से जुड़े सभी टेस्ट पास कर लिए हैं, उम्मीद है कि वह श्रीलंका के खिलाफ दोनों मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे क्योंकि वह टीम रणनीति का अभिन्न अंग हैं.

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गॉल में शुरू होगा जबकि दूसरा मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा. भारत को विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने की दौड़ में बने रहने के लिए वर्तमान चक्र के शेष नौ टेस्ट मैचों में से सात मैच में जीत दर्ज करनी होगी.

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श्रीलंका में टीम इंडिया को चाहिए 2-0 से जीत

न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली सीरीज से पहले भारत के लिए श्रीलंका में सीरीज को 2-0 के अंतर से जीतना बहुत महत्वपूर्ण है. न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली सीरीज काफी चुनौतीपूर्ण होने की उम्मीद है. तेज गेंदबाज हर्षित राणा और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी चोटिल होने के कारण श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं जबकि तेज गेंदबाज आकाशदीप अभी तक पीठ की दर्द से नहीं उबर पाए हैं.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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