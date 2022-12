भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे हैं, मगर सोशल मीडिया पर जसप्रीत बुमराह के हमशक्ल की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. पाकिस्तान- इंग्लैंड बीच के मुल्तान में खेले गए टेस्ट मैच के दौरान इस बच्चे पर कैमरे की नजर गई, उसके बाद यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

मुल्तान में स्टेडियम में यह बच्चा अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचा था और अपने हाथों को लहराकर टीम का मनोबल बढ़ाता दिख रहा था. यह बच्चा हूबहू जसप्रीत बुमराह की तरह लग रहा है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस तस्वीर को शेयर किया था. इस तस्वीर पर मजेदार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन:

युनूस बशीर ने लिखा कि जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान में देखे गए…

वहीं सागर ने लिखा है कि 2017 में, बॉलिंग क्रीज एकमात्र बॉर्डर नहीं था, जिसे बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ पार किया था.

In 2017, bowling crease was not the only border Bumrah crossed against Pakistan pic.twitter.com/O8Fa4rBV98

— Sagar (@sagarcasm) December 13, 2022