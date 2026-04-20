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खत्म हुआ इंतजार... 146 बॉल बाद जसप्रीत बुमराह को आईपीएल में मिला विकेट

जसप्रीत बुमराह ने गुजरात टाइटंस की पारी के पहले ओवर की पहली बॉल पर साई सुदर्शन को अपना शिकार बनाया.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 20, 2026, 10:43 PM IST

Published On Apr 20, 2026, 10:43 PM IST

Last UpdatedApr 20, 2026, 10:43 PM IST

Jasprit Bumrah

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Jasprit Bumrah First wickets after 146 balls: मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का आईपीएल 2026 में विकेटों का सूखा आखिरकार खत्म हुआ. मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन के छठे मैच में बुमराह ने पहली ही बॉल पर विकेट हासिल किया. उन्होंने साई सुदर्शन को अपना शिकार बनाया.

गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में जसप्रीत बुमराह पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने पहली ही बॉल पर गुजरात टाइटंस के ओपनर साई सुदर्शन को पवेलियन भेजा. अच्छी लेंथ की गेंद जो ऑफ़ स्टंप पर गिरी थी, साई सुदर्शन अपने पैरों को हिला नहीं पाए और गेंद को अपने शरीर से दूर ऊपर की तरफ ड्राइव कर दिया, वह गेंद को नीचे नहीं रख पाए क्योंकि गेंद से टकराते ही उनके हाथों में बल्ला घूम गया, गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से से लगकर सीधे कवर पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में चली गई. डेब्यू कर रहे खिलाड़ी कृष भगत ने कैच को पूरा किया. विकेट के बाद जसप्रीत बुमराह ने अपना ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन किया.

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146 बॉल के बाद बुमराह को मिला विकेट

जसप्रीत बुमराह ने सुदर्शन के विकेट के साथ आईपीएल 2026 में बिना विकेट के रहने का अपना लंबा सिलसिला तोड़ दिया. IPL में जसप्रीत बुमराह को 146 गेंदों के बाद पहला विकेट मिला है और इस सीज़न में 114 गेंदों के बाद यह उनका पहला विकेट है.

मुंबई ने गुजरात को दिया 200 रन का टारगेट

इस मैच की बात करें को मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा के शतक की मदद से 20 ओवर में पांच विकेट पर 199 रन बनाए. तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 45 बॉल में शतक लगाया. उन्होंने अपनी पारी में आठ चौके और सात छक्के लगाए. आईपीएल 2026 का यह तीसरा शतक है, वहीं यह आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए किसी भी बल्लेबाज का सबसे तेज शतक है. वह सनथ जयसूर्या (45 बॉल) के साथ संयुक्त रुप से मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक लगाने के मामले में टॉप पर पहुंच गए हैं. मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 200 रन का टारगेट रखा है.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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