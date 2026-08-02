IND VS SL: टीम इंडिया को बड़ा झटका, जसप्रीत बुमराह श्रीलंका सीरीज से बाहर !

जसप्रीत बुमराह को श्रीलंका सीरीज के लिए चुना गया था, मगर उनकी उपलब्धता उनके फिटनेस पर निर्भर थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक बुमराह चोट से रिकवर नहीं हो पाए और वह अब श्रीलंका टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे.
Published On Aug 02, 2026, 01:45 PM IST
Last UpdatedAug 02, 2026, 01:45 PM IST
Jasprit Bumrah
Jasprit Bumrah Ruled out: श्रीलंका सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं. जसप्रीत बुमराह को श्रीलंका सीरीज के लिए चुना गया था, मगर उनकी उपलब्धता उनके फिटनेस पर निर्भर थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक बुमराह चोट से रिकवर नहीं हो पाए और वह अब श्रीलंका टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे.
भारत और श्रीलंका की टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. सीरीज का पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से खेला जाएगा. जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के बाद बीसीसीआई जल्द ही उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर सकता है.
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरुआती जांच के बाद भी इस स्टार तेज गेंदबाज को अपने बाएं घुटने में तकलीफ महसूस हो रही है. यह कहा जा रहा है कि उन्हें अभी क्रिकेट में वापस लाना सुरक्षित नहीं है और उन्हें पूरी तरह से ठीक होने की सलाह दी गई है. बुमराह हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे. चोट के कारण उन्हें लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे से बाहर बैठना पड़ा था.
भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 का हिस्सा है. भारतीय टीम को अगर फाइनल में पहुंचना है तो उसे इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम करना होगा. ऐसे में बुमराह का बाहर होना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
IND VS SL: 18 मैच में 79 विकेट… पूर्व क्रिकेटर ने कहा- वह प्लेइंग-11 में होना ही चाहिए
भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गॉल में शुरू होगा जबकि दूसरा मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा. भारत को विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने की दौड़ में बने रहने के लिए वर्तमान चक्र के शेष नौ टेस्ट मैचों में से सात मैच में जीत दर्ज करनी होगी. श्रीलंका के बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में पांच टेस्ट मैच खेलेगी.