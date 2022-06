जर्सी सफेद थी और आमने-सामने थे टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी। लीस्टरशर इलेवन और इंडियंस के इस मुकाबले में रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह का मुकाबला फैंस के लिए काफी रोमांचक रहा।

भारतीय पेसर्स बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा रोहित और शुभमन गिल को गेंदबाजी करते हुए दिखे। इंग्लैंड के खिलाफ एक जुलाई से शुरू होने वाले टेस्ट मैच से पहले यह प्रैक्टिस मैच काफी मायने रखता है। चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत भी भारतीय टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे।

रोहित शर्मा ने इस मैच में 25 रन बनाए। वह रोमन वॉकर की गेंद को पुल करने के प्रयास में आउट हो गए। लेकिन इससे पहले रोहित को जसप्रीत बुमराह की एक गेंद ने परेशानी में डाला था।

Rohit Sharma Facing Bumrah In A Match For The First Time!!!

Wow, what an absolute treat to watch!!!@ImRo45 @Jaspritbumrah93 #Indian #Leicestershire #LifesTooShort pic.twitter.com/PBhTdIObzi

— DK Fan 23 ( ᴰᴷ ⁱˢ ?) (@kiratvohli90) June 23, 2022