भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में 5वें टेस्ट मैच का आगाज हो चुका है। इस मुकाबले में रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। इसके साथ ही बुमराह ने अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है।

दरअसल, साल 2022 में बुमराह भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले छठे कप्तान हैं। इससे पहले भारतीय टीम 2022 में 5 कप्तानों को आजमा चुका है जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या शामिल हैं।

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब एक कैलेंडर ईयर में टीम इंडिया ने 6 कप्तानों को आजमाया हो। साल 1959 में गुलाम अहमद, डीके गायकवाड़, जीएस रामचंद, एचआर अधिकारी, एमएच मांकड़ और पंकज रॉय को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था।

इससे पहले मेजबान इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की ओर से चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल सलामी जोड़ी के रुप में मैदान में उतरे हैं।

England have won the toss and elect to bowl first in the 5th Test.

