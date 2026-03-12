add cricketcountry as a Preferred Source
  • 'बुमराह ने मुझसे सीखी वह स्लो बॉल', पाकिस्तानी मूल के गेंदबाज ने किया बड़ा दावा

'जसप्रीत बुमराह ने मुझसे सीखी वह स्लो बॉल', पाकिस्तानी मूल के गेंदबाज ने किया बड़ा दावा

पाकिस्तानी मूल के तेज गेंदबाज जहूर खान ने दावा किया है उन्होंने बुमराह को स्लो गेंद सिखाई. जब वह मुंबई इंडियंस के कैंप में थे.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - March 12, 2026 1:45 PM IST

bumrah-zahoor-khan
zahoor khan का दावा बुमराह को स्लो बॉल मैंने सिखाई

टी20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की. भारत की विश्व कप जीत में इस स्टार गेंदबाज का अहम किरदार रहा. बुमराह ने तरकश से निकले तीरों ने बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. खास तौर पर उनकी स्लोअर गेंद का बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था. अब यूएई के एक पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर का दावा है कि बुमराह को इस तरह की स्लोअर गेंद फेंकना उन्होंने सिखाया है. उनका कहना है कि जब वह मुंबई इंडियंस के साथ थे तभी उन्होंने बुमराह को यह हुनर सिखाया. इस गेंदबाज का नाम जहूर खान है. हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता.

एक हालिया इंटरव्यू में जहूर ने कहा कि उन्होंने एक टी10 मैच में लिंडल सिमंस को पांच स्लोअर गेंद फेंकी थी. जिस पर सिमंस पूरी तरह से चकमा खा गए थे. जहूर का कहना है कि यह एक मेडिन ओवर था. बुमराह ने इस गेंद को फेंकने के बारे में जानना चाहा था. और जहूर ने उन्हें यह करके दिखाया. उनका कहना है यह घटना यूएई में हुए आईपीएल के दौरान की है. जिस ट्वीट में यह वीडियो साझा किया गया है उसमें साल 2019 लिखा है, हालांकि यह 2020 या 2021 की घटना अधिक लगती है क्योंकि तभी आईपीएल सितंबर में यूएई में हुआ था.

आखिर क्या है मामला
जहूर का कहना है कि उन्होंने बुमराह को सिखाया कि कैसे सामान्य ग्रिप के साथ ही गेंद को स्लो फेंका जा सकता है. यह घटना प्रैक्टिस सेशन की है. और अब बुमराह इस गेंद को बहुत ही प्रभावी तरीके से फेंक सकते हैं. जहूर के मुताबिक उन्होंने बुमराह को इस गेंद के बारे में सिखाया.

उन्होंने कहा, ‘अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं. बुमराह पहले ही स्लोअर गेंद फेंकते थे. लेकिन सामान्य ऐक्शन के साथ. अबु धाबी में हुए मैचों में उन्हें, ट्रेंट बोल्ट और नाथन कूल्टर-नाइल को काफी रन पड़े. आईपीएल उस साल सितंबर में हो रहा था. यूएई में सितंबर में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है. बहुत गर्मी होती है. और सात-आठ बजे तक पूरा ग्राउंड गीला हो जाता है. आप गेंद को पकड़ ही नहीं सकते चूंकि पूरा मैदान गीला होता है.’

वीडियो में जहूर आगे कहते हैं, ‘तो मुंबई इंडियंस ने मुझे कॉल किया. मैं छह-सात दिन क्वॉरन्टीन रहा. और फिर प्रैक्टिस पर गया. मैं रात को टीम के साथ था. जहीर खान और रॉबिन सिंह मुझे जानते थे क्योंकि मैंने टी10 लीग में एक मेडन ओवर किया था. मैंने पहली गेंद यॉर्कर फेंकी थी और अगली पांच गेंद स्लोअर गेंद थीं. तो हम साथ बैठे थे. बुमराया आए और टेबल पर सामने बैठ गए. रोहित शर्मा भी आए और बैठ गए. मैं वहां बैठा था, मैं देख रहा था.’

उन्होंने आगे कहा, ‘जहीर खान ने मुझे कहा, ‘जहूर यार अपना वह वीडियो तो दिखा जो स्लो बॉल तुम करते थे.’ तो यूट्यूब पर वह वीडियो है मेरा. तो बुमराह ने देखा. और ‘पूछा भाई यह क्या डाल रहे हो आप. आपने मेडन ओवर कर दिया आपने. इस लिंडल सिमंस ने तो हमें पिछले वर्ल्ड कप में इतना धोया था. यह आप कैसे कर लेते हो.”

जहूर ने कहा, ‘मैंने बुमराह से कहा, सेम ऐक्शन ऐक्शन से और सेम ग्रिप से. उसने कहा, ‘ऐसा कैसे संभव है.’ मैंने कहा, ‘प्रैक्टिस में दिखाऊंगा.’ उसने कहा, ‘बिलकुल आपको प्रैक्टिस में मुझे ग्रिप दिखाना होगा.’ जब प्रैक्टिस हुई तो मैं गेंदबाजी कर रहा था. शेन बॉण्ड जो मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी कोच थे, नेट्स के पीछे मुंबई इंडियंस के कोच महेला जयवर्धने थे. तो मैं आया और मैंने स्लो बाउंसर फेंकी. बल्लेबाज चकमा खा गया. शेन बॉण्ड ने कहा, ‘तुम्हारी ग्रिप कैसी है? क्या तुम ऑफ कटर फेंक रहे हो?’ मैंने कहा नहीं. यह सेम ग्रिप है.’

जहूर ने आगे कहा, ‘बॉण्ड ने जयवर्धने से कहा देखो यह क्रिकेट में नई चीज आई है. देखो यह कितनी अच्छी स्लो गेंद फेंकता है. वही ऐक्शन, वही आर्म स्पीड. एक दो दिन के बाद मैं बुमराह के साथ गेंदबाजी कर रहा था. उसने कहा, ‘पाजी अपनी ग्रिप दिखाओ.’ तो मैंने उसे ग्रिप दिखाई. यह सेम है मैं बस ऐसे फेंकता हूं. तो यह वही ऐक्शन है. तो उसने गेंद फेंकी और कहा, ‘यह कमाल की चीज है.’ मेरे कहने का मतलब है, मैं यूएई का खिलाड़ी हूं और वह वर्ल्ड-क्लास गेंदबाज है. तो मुझे यह अच्छा लगा कि वह इतना बड़ा खिलाड़ी है और मुझसे पूछ रहा है.’

बुमराह की बात करें तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने 14 विकेट हासिल किए. वह टूर्नामेंट मे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में वरुण चक्रवर्ती के साथ चोटी पर रहे. न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 15 रन देकर चार विकेट लिए.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है.