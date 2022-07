मैनचेस्टर। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ की ऐंठन के कारण रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ निर्णायक तीसरे वनडे से बाहर हो गए। प्लेइंग इलेवन में इस 28 वर्षीय तेज गेंदबाज की जगह मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है।

टीम प्रबंधन ने युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के नाम पर विचार नहीं किया क्योंकि पेट में खिंचाव के बाद उन्होंने अभी पूरी फिटनेस हासिल नहीं की है। बीसीसीआई से जारी बयान के मुताबिक, ‘‘ जसप्रीत बुमराह पीठ में ऐंठन के कारण इस मैच से बाहर है। अर्शदीप चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे । वह पेट के दाहिने हिस्से में खिंचाव से अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं।’’

A look at our Playing XI for the game.

Live – https://t.co/radUqNrOn1 #ENGvIND pic.twitter.com/TkbzNYfLrw

— BCCI (@BCCI) July 17, 2022