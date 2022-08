एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का ऐलान होना बाकी है लेकिन इससे पहले ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लग गया है। बताया जा रहा है कि भारत के सीनियर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पीठ में चोट है और उनका एशिया कप में खेलना संदिग्ध माना जा रहा है।

Senior India fast bowler Jasprit Bumrah ruled out of Asia Cup due to back injury

— Press Trust of India (@PTI_News) August 8, 2022