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IND VS SL: श्रीलंका दौरे पर कौन होगा जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट ? रेस में सबसे आगे यह गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह के घुटने में सूजन शुरुआत में जितनी सामान्य लग रही थी उससे अधिक गंभीर प्रतीत हो रही है, ऐसे में बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खेल विज्ञान टीम इस अनुभवी तेज गेंदबाज को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की कड़ी चुनौती में जल्दबाजी में उतारने के पक्ष में नहीं है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Aug 02, 2026, 09:36 PM IST

Published On Aug 02, 2026, 09:36 PM IST

Last UpdatedAug 02, 2026, 09:36 PM IST

Jasprit bumrah replacement

Jasprit bumrah replacement

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से खेला जाएगा. भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाने के कारण श्रीलंका के दो टेस्ट मैचों के दौरे से बाहर रह सकते हैं. बुमराह को इंग्लैंड में खेले गए वनडे सीरीज के दौरान चोट लगी थी, जिसकी वजह से लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे से बाहर रहे थे. श्रीलंका सीरीज से पहले वह पूरी तरह रिकवर नहीं हो सके.

जसप्रीत बुमराह के श्रीलंका दौरे से बाहर होने के बाद बीसीसीआई उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर सकता है. जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को भारतीय सीनियर टीम में पहली बार शामिल किए जाने की पूरी संभावना है.

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आकिब नबी ने दो रणजी ट्रॉफी सत्र में चटकाए हैं 100 से अधिक विकेट

आकिब नबी सीनियर राष्ट्रीय टीम में जगह पाने वाले जम्मू-कश्मीर के तीसरे खिलाड़ी होंगे. इससे पहले परवेज रसूल और उमरान मलिक को सीमित ओवरों की भारतीय टीम में बुलावा मिल चुका है. आकिब ने पिछले दो रणजी ट्रॉफी सत्र में 100 से अधिक विकेट लिए हैं और जम्मू-कश्मीर के लाल गेंद के क्रिकेट में शानदार सफलता के सूत्रधार रहे हैं। वह निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी करने में भी सक्षम हैं.

बुमराह को जल्दबाजी में उतारने के पक्ष में नहीं है बीसीसीआई

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, बुमराह फिट नहीं हैं और उनकी जगह आकिब नबी के नाम को मंजूरी दे दी गई है. बुमराह के घुटने में सूजन शुरुआत में जितनी सामान्य लग रही थी उससे अधिक गंभीर प्रतीत हो रही है, ऐसे में बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खेल विज्ञान टीम इस अनुभवी तेज गेंदबाज को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की कड़ी चुनौती में जल्दबाजी में उतारने के पक्ष में नहीं है क्योंकि आगे का कार्यक्रम काफी व्यस्त है.

बुमराह को जोखिम में नहीं डाला जा सकता: बीसीसीआई

बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) का संचालन करने वाले धनंजय और तुलसी ने फैसला किया है कि बुमराह को जोखिम में नहीं डाला जा सकता, हालांकि शुरुआत में टीम प्रबंधन और चयन समिति को यह विश्वास दिलाया गया था कि बुमराह कम से कम दो टेस्ट मैच में से एक के लिए उपलब्ध रह सकते हैं.

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15 अगस्त से खेला जाएगा पहला टेस्ट

श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से गॉल में होगी. इंग्लैंड के खिलाफ 32 साल के जसप्रीत बुमराह लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे एकदिवसीय मैच में चोटिल होने के बाद नहीं खेल पाए थे, वह हाल ही में बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे थे और उम्मीद थी कि दो सप्ताह बाद शुरू होने वाली सीरीज तक वह मैच के लिए फिट हो जाएंगे. हालांकि पता चला है कि बुमराह को अब भी कुछ परेशानी महसूस हो रही है, अगर वह 15 अगस्त या 23 अगस्त से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले फिट भी हो जाते हैं तो भी चिकित्सा टीम इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि धीमी पिचों पर गेंदबाजी के अधिक बोझ को देखते हुए टेस्ट क्रिकेट उनके लिए सही प्रारूप होगा.

साई सुदर्शन पर क्या है अपडेट ?

टीम में बुमराह की जगह के लिए नबी को हालांकि विदर्भ के यश ठाकुर से चुनौती मिलती दिख रही है. नितीश कुमार रेड्डी (पैर की मांसपेशियों में खिंचाव), हर्षित राणा (पैर की मांसपेशियों में खिंचाव) और वाशिंगटन सुंदर (पैर की मांसपेशियों में खिंचाव) पहले ही चोटों से जूझ रहे हैं, वाशिंगटन कम से कम पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे. बी साई सुदर्शन के मामले में वह फिलहाल सीओई में रोज़ाना करीब 75 मिनट तक नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे हैं और हाल में श्रीलंका में भारत ए की सीरीज के दौरान लगी पैर की चोट से धीरे-धीरे उबर रहे हैं. अगले कुछ दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे या नहीं.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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