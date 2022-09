बुमराह के विश्व कप से बाहर होने पर सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की आई बाढ़

नई दिल्ली: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोटिल होने के कारण टी20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं जो कि अगले महीने होने वाली आईसीसी प्रतियोगिता से पहले टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा कि बुमराह पीठ दर्द की गंभीर समस्या से परेशान हैं और उन्हें महीनों तक टीम से बाहर रहना पड़ सकता है।

बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टी20 मैच खेले थे लेकिन वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला का पहला मैच खेलने के लिए तिरुअनंतपुरम नहीं गए थे। रविंद्र जडेजा के बाद बुमराह दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जो विश्वकप में नहीं खेल पाएंगे। जडेजा भी घुटने की चोट से ऑपरेशन के बाद ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर बुमराह के विश्व कप से बाहर होने के बाद अब सोशल मीडिया पर लोगों की काफी प्रतिक्रियाएं आ रही है, जो आप यहां नीचे देख सकते है:

Jasprit Bumrah injured. Might take 4-6 months to recover Jofra Archer injured. Might take a few months to recover Mumbai Indians fans right now ? pic.twitter.com/RtP2w7jFcm — Vinesh Prabhu (@vlp1994) September 29, 2022

Jasprit Bumrah and Jofra Archer during T20 world cup pic.twitter.com/yq4EUIGAo8 — Savage (@arcomedys) September 29, 2022

Jasprit Bumrah ruled out of the T20 World Cup due to back stress fracture, Indian cricket fans rn: #JaspritBumrah #T20WorldCup2022 pic.twitter.com/euQT7Uj9ty — Ana de Armas stan (@abhithecomic) September 29, 2022

First Ravindra Jadeja and now Jasprit Bumrah…#T20WorldCup2022 pic.twitter.com/Y07VkDLcnS — Prasenjit Dey (@CricPrasen) September 29, 2022

Jasprit Bumrah ruled out of the T20 World Cup 2022. Bhul jaao ab world up ? #JaspritBumrah pic.twitter.com/trVKgJv1kc — Prayag (@theprayagtiwari) September 29, 2022

इसके अलावा पीटीआई भाषा जैसी बड़ी न्यूज एजेंसियों ने भी ट्वीटर पर सूचना देते हुए ट्वीट किया है…