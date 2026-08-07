उसे ब्रेक लेना चाहिए, वह तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकता... जसप्रीत बुमराह पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान

भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई ने आकिब नबी को जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट घोषित किया है. बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में चोटिल हो गए थे और सीरीज का आखिरी मैच जो लॉर्ड्स में खेला गया था, उस मैच में वह टीम का हिस्सा नहीं थे. इससे पहले भी बुमराह कई बार चोटिल हो चुके हैं. भारत के पूर्व क्रिकेटर करसन घावरी ने कहा कि भारतीय टीम को सिर्फ जसप्रीत बुमराह पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, टीम इंडिया को अनुभवी मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाजों को मौका देना चाहिए.

मोहम्मद शमी ने पिछले घरेलू सीजन में बंगाल के लिए खेलते हुए रणजी ट्ऱॉफी में 37 विकेट चटकाए थे. वहीं भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल 2026 में 28 विकेट अपने नाम किए थे.

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‘शमी और भुवनेश्वर को दूसरा मौका मिलना चाहिए’

मिड डे के साथ बातचीत करते हुए पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज करसन घावरी ने कहा, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार दोनों फिट हैं और आईपीएल में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, दोनों को फिर से भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए और चयनकर्ताओं को भी इसे देखना होगा.

‘बुमराह को लेना चाहिए ब्रेक’

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, सभी तेज गेंदबाजों के साथ चोट एक समस्या रही है, मगर बुमराह पिछले दो-तीन साल से लगातार चोटिल हो रहे हैं. यह ना बुमराह के लिए, बल्कि टीम के लिए चिंता की बात है. उन्होंने कहा कि बुमराह को ब्रेक लेना चाहिए, जब तक वह पूरी तरह फिट नहीं हो जाते. करसन घावरी ने कहा, बुमराह को 100 फीसदी फिट होने के लिए कम से कम पांच से छह महीने या फिर एक साल का ब्रेक लेना होगा.

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‘सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में खेलें बुमराह’

उन्होंने कहा कि बुमराह तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकते, उन्हें सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में खिलाया जाए. बुमराह का टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी के साथ वर्कलोड मैनेज किया जाए.

‘भुवनेश्वर कुमार को टी-20 फॉर्मेट में मौका देना चाहिए’

करसन घावरी ने आगे कहा कि भुवनेश्वर कुमार को टी-20 फॉर्मेट में मौका देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हाल ही में आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया है. वहीं मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को टेस्ट में रोटेट करते रहना होगा, ताकि जसप्रीत बुमराह पर प्रेशर कम हो.