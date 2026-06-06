श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एशियन गेम्स खेलेगी टीम इंडिया, जानिए कैसा है इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज बीसीसीआई ने कर दिया. जिसमें श्रेयस अय्यर को कप्तान चुना गया है. वहीं इस टूर्नामेंट से जसप्रीत बुमराह की भारतीय टीम में वापसी हो रही है. उनको आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में आराम दिया गया है. आइए जानते हैं कि एशियाई खेलों में भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहा है.
Published On Jun 06, 2026, 05:34 PM IST
Last UpdatedJun 06, 2026, 05:34 PM IST
जापान में खेले गए एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. जिसमें श्रेयस अय्यर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे. वहीं जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है. बिहार के 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी एशियन गेम में खेलते हुए नजर आएंगे. पिछले बार भारत की पुरुष टीम ने पहली बार एशियन गेम्स में हिस्सा लिया था. जिसमें टीम का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है. बीसीसीआई ने हांगझोऊ में खेले गए 2023 के एशियाई खेलों में पहली बार पुरुष और महिला दोनों टीमों को भेजा था.
भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने पहली बार एशियन गेम्स 2023 में हिस्सा लिया था. जिसमें दोनों ही टीमों ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. एशियाई खेलों में टीम इंडिया ने 3 मैच खेले. जिसमें भारत को 2 मैच में जीत मिली. जबकि एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया. भारत का मैच गोल्ड मेडल के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ था. जो बारिश की वजह से नही खेला जा सका. मगर टीम इंडिया बेहतर टी20 रैंकिंग के कारण स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही.
वहीं भारतीय महिला टीम ने भी हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में गोल्ड मेडल जीता था. फाइनल मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 116 रन बनाए थे. जिसके बाद खतरनाक बॉलिंग की दम पर श्रीलंका को केवल 97 रन पर ढेर कर दिया. इसी के साथ भारतीय महिला टीम ने भी 19 रन से स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया.
एशियन गेम्स 2023 में ऋतुराज गायकवाड़ भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई दिए थे. वहीं टी20 विश्व कप 2026 में सूर्यकुमार की अगुआई में खिताब जीता था. लेकिन बीसीसीआई ने अब भारतीय टी20 टीम का कप्तान बदल दिया है. नए कप्तान श्रेयस अय्यर बने है. जिनका बतौर कप्तान आईपीएल में रिकॉर्ड कमाल का रहा है. उनकी कप्तानी में तीन अलग-अलग टीमों ने फाइनल में जगह बनाई थी. वहीं अय्यर के नेतृत्व में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 में ट्रॉफी जीती थी.
एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम :
श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह