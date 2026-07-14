खत्म हुआ 968 दिन लंबा इंतजार, आखिर वनडे में हुई जसप्रीत बुमराह की वापसी

टी20 सीरीज में भारत की स्थिति बहुत खराब रही. इसके बाद वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है. इस सीरीज में भारत के लिए जसप्रीत बुमंराह की एंट्री हो रही है.
Published On Jul 14, 2026, 07:48 AM IST
Last UpdatedJul 14, 2026, 07:48 AM IST
नई दिल्ली: बीते दो सप्ताह से इंग्लैंड का दबदबा दिखा है. लेकिन फैंस को उम्मीद होगी कि अब कुछ बदलेगा. आज, मंगलवार, 14 जुलाई को दोनों टीमों के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. यह तीन मुकाबलों का पहला मैच है. भारतीय टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाजों की एंट्री हो रही है. और टीम की कमान भी अब शुभमन गिल के हाथों में होगी. लेकिन इसके साथ ही एक और खिलाड़़ी जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था, वह टीम के साथ जुड़ जाएगा. और वह खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह.
भारतीय टीम जब आयरलैंड में उतरी होगी तब उसे इस तरह के नतीजे की उम्मीद नहीं होगी. उसे दोनों टी20 इंटरनेशनल मैचों में हार मिली. इसके बाद टीम इंग्लैंड पहुंची. तस्वीर यहां भी नहीं बदली. बल्कि भारत के लिए मुश्किलों में इजाफा ही हुआ. टीम पांच में से चार टी20 इंटरनेशनल मैच हारी. एक मैच मौसम की भेंट चढ़ गया. कुल मिलाकर टीम इंडिया के लिए अभी तक इस दौरे पर कुछ भी तो सही नहीं हुआ है.
टीम इंडिया का तुरुप का यह पत्ता बुमराह लंबे वक्त बाद इस फॉर्मेट में नजर आएगा. जसप्रीत बुमराह ने अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल 2023 का वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेला था. यानी 19 नवंबर साल 2023. उसके बाद उन्होंने भारत के लिए कोई वनडे मैच नहीं खेला. इस दौरान भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जैसा आईसीसी टूर्नामेंट भी खेला लेकिन टीम इंडिया के पास उस टूर्नामेंट में भी बुमराह साथ नहीं थे. कुल मिलाकर बुमराह 968 दिन बाद भारतीय टीम के लिए वनडे क्रिकेट खेलेंगे. इस दौरान भारत ने 26 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले.
वनडे वर्ल्ड कप फाइनल 2023 के बाद बुमराह ने भारत के लिए कुल 55 मैच खेले. इन मैचो में उनके नाम 153 विकेट रहे. बुमराह ने 22 टेस्ट मैचों में 142 और 33 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 47 विकेट लिए. वह 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहे.
भारत ने 19 नवंबर 2023 को खेले गए उस फाइनल के बाद कुल 26 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इनमें से टीम इंडिया ने 17 में जीत हासिल की है. भारत को 8 मैचों में हार मिली है और एक मैच टाई रहा है. भारत और श्रीलंका के भीच 02 अगस्त 2024 को खेला गया यह मैच टाई रहा था. दोनों टीमों ने 230 रन ही बनाए थे.
जसप्रीत बुमराह ने भारत ने 89 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 149 विकेट लिए हैं. बुमराह के करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देकर छह विकेट है. और इकॉनमी रेट 4.59 का है. बुमराह ने छह बार पारी में चार विकेट और दो बार पारी में पांच विकेट लेने का काम किया है. वह भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पेसर्स में 10वें स्थान पर हैं.
बुमराह की गैरमौजूदगी में भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए. बाएं हाथ के इस पेसर ने 14 मैचों में 30 विकेट अपने नाम किए. उनका इकॉनमी 5.19 का रहा. उन्होंने एक बार चार विकेट और एक बार पारी में पांच विकेट लिए.
|रैंकिंग
|गेंदबाज
|मैच
|पारी
|विकेट
|बेस्ट
|औसत
|इकॉनमी
|4w
|5w
|1
|अर्शदीप सिंह
|14
|14
|30
|5/37
|19.8
|5.19
|1
|1
|2
|कुलदीप यादव
|20
|20
|27
|4/41
|34.37
|5.16
|2
|0
|3
|हर्षित राणा
|14
|14
|26
|4/39
|27.38
|6.21
|1
|0
|4
|अक्षर पटेल
|17
|16
|16
|2/22
|34.93
|4.32
|0
|0
|5
|प्रसिद्ध कृष्णा
|8
|8
|16
|5/23
|26.12
|6.54
|1
|1
अब क्या वनडे में बदलेगी तस्वीर. टी20 इंटरनेशनल मे भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही बैकफुट पर नजर आई. टीम के बल्लेबाज खुद को इंग्लैंड की पिचों पर ढाल नहीं सके. और गेंदबाज पूरी सीरीज में सही लाइन और लेंथ तलाश करते रहे. अब देखते हैं कि क्या जसप्रीत बुमराह की एंट्री भारत को इस फॉर्मेट में क्या मदद करती है. साल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से भारत के लिए एक अच्छा मंच है.