खत्म हुआ 968 दिन लंबा इंतजार, आखिर वनडे में हुई जसप्रीत बुमराह की वापसी

नई दिल्ली: बीते दो सप्ताह से इंग्लैंड का दबदबा दिखा है. लेकिन फैंस को उम्मीद होगी कि अब कुछ बदलेगा. आज, मंगलवार, 14 जुलाई को दोनों टीमों के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. यह तीन मुकाबलों का पहला मैच है. भारतीय टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाजों की एंट्री हो रही है. और टीम की कमान भी अब शुभमन गिल के हाथों में होगी. लेकिन इसके साथ ही एक और खिलाड़़ी जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था, वह टीम के साथ जुड़ जाएगा. और वह खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह.

भारत के लिए अच्छा नहीं रहा है आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा

भारतीय टीम जब आयरलैंड में उतरी होगी तब उसे इस तरह के नतीजे की उम्मीद नहीं होगी. उसे दोनों टी20 इंटरनेशनल मैचों में हार मिली. इसके बाद टीम इंग्लैंड पहुंची. तस्वीर यहां भी नहीं बदली. बल्कि भारत के लिए मुश्किलों में इजाफा ही हुआ. टीम पांच में से चार टी20 इंटरनेशनल मैच हारी. एक मैच मौसम की भेंट चढ़ गया. कुल मिलाकर टीम इंडिया के लिए अभी तक इस दौरे पर कुछ भी तो सही नहीं हुआ है.

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968 दिन बाद वनडे खेलेंगे जसप्रीत बुमराह

टीम इंडिया का तुरुप का यह पत्ता बुमराह लंबे वक्त बाद इस फॉर्मेट में नजर आएगा. जसप्रीत बुमराह ने अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल 2023 का वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेला था. यानी 19 नवंबर साल 2023. उसके बाद उन्होंने भारत के लिए कोई वनडे मैच नहीं खेला. इस दौरान भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जैसा आईसीसी टूर्नामेंट भी खेला लेकिन टीम इंडिया के पास उस टूर्नामेंट में भी बुमराह साथ नहीं थे. कुल मिलाकर बुमराह 968 दिन बाद भारतीय टीम के लिए वनडे क्रिकेट खेलेंगे. इस दौरान भारत ने 26 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले.

2023 ODI वर्ल्ड कप के बाद कैसा है बुमराह का रिकॉर्ड

वनडे वर्ल्ड कप फाइनल 2023 के बाद बुमराह ने भारत के लिए कुल 55 मैच खेले. इन मैचो में उनके नाम 153 विकेट रहे. बुमराह ने 22 टेस्ट मैचों में 142 और 33 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 47 विकेट लिए. वह 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहे.

ODI में भारत का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप के बाद कैसा

भारत ने 19 नवंबर 2023 को खेले गए उस फाइनल के बाद कुल 26 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इनमें से टीम इंडिया ने 17 में जीत हासिल की है. भारत को 8 मैचों में हार मिली है और एक मैच टाई रहा है. भारत और श्रीलंका के भीच 02 अगस्त 2024 को खेला गया यह मैच टाई रहा था. दोनों टीमों ने 230 रन ही बनाए थे.

जसप्रीत बुमराह का ODI रिकॉर्ड

जसप्रीत बुमराह ने भारत ने 89 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 149 विकेट लिए हैं. बुमराह के करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देकर छह विकेट है. और इकॉनमी रेट 4.59 का है. बुमराह ने छह बार पारी में चार विकेट और दो बार पारी में पांच विकेट लेने का काम किया है. वह भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पेसर्स में 10वें स्थान पर हैं.

वर्ल्ड कप 2023 के बाद भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

बुमराह की गैरमौजूदगी में भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए. बाएं हाथ के इस पेसर ने 14 मैचों में 30 विकेट अपने नाम किए. उनका इकॉनमी 5.19 का रहा. उन्होंने एक बार चार विकेट और एक बार पारी में पांच विकेट लिए.

रैंकिंग गेंदबाज मैच पारी विकेट बेस्ट औसत इकॉनमी 4w 5w 1 अर्शदीप सिंह 14 14 30 5/37 19.8 5.19 1 1 2 कुलदीप यादव 20 20 27 4/41 34.37 5.16 2 0 3 हर्षित राणा 14 14 26 4/39 27.38 6.21 1 0 4 अक्षर पटेल 17 16 16 2/22 34.93 4.32 0 0 5 प्रसिद्ध कृष्णा 8 8 16 5/23 26.12 6.54 1 1

बुमराह की एंट्री से टीम इंडिया के हौसले बुलंद

अब क्या वनडे में बदलेगी तस्वीर. टी20 इंटरनेशनल मे भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही बैकफुट पर नजर आई. टीम के बल्लेबाज खुद को इंग्लैंड की पिचों पर ढाल नहीं सके. और गेंदबाज पूरी सीरीज में सही लाइन और लेंथ तलाश करते रहे. अब देखते हैं कि क्या जसप्रीत बुमराह की एंट्री भारत को इस फॉर्मेट में क्या मदद करती है. साल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से भारत के लिए एक अच्छा मंच है.