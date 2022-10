भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे मुकाबले से पहले एक मजेदार नजारा देखने को मिला जिसकी वजह बने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ। दरअसल, रांची में दूसरे वनडे के लिए भारतीय कप्तान शिखर धवन और साउथ अफ्रीका के कार्यवाहक कप्तान केशव महाराज मैदान में टॉस के लिए मौजूद थे।

इस दौरान एंकरिंग कर रहे संजय मांजरेकर ने पूछा कि टॉस के लिए सिक्का कौन उछाल रहा है तो दोनों कप्तान एक-दूसरे का मुंह ताकने लगे। इसके बाद दोनों कप्तानों ने मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ की ओर देखा जिन्होंने अभी तक सिक्का किसी भी कप्तान को नहीं दिया था। इसके बाद श्रीनाथ को अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने मुस्कराते हुए झट से अपनी जेब से सिक्का निकालकर शिखर धवन को थमा दिया। इस मजेदार घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Toss Update from Ranchi

South Africa have elected to bat against #TeamIndia in the second #INDvSA ODI.



