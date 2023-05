IPL 2023: अंपायर के फैसले से पहले उठी जय शाह की उंगली, सोशल मीडिया यूजर्स ने लिए मजे

आईपीएल 2023 में सोमवार को गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला गया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को मात दी. इस मैच को देखने के लिए बीसीसीआई सचिव जय शाह भी स्टेडियम में मौजूद थे. मुकाबले के दौरान गुजरात की पारी के दौरान बल्लेबाज के रन आउट होने के बाद जय शाह ने उंगली दिखाकर आउट का इशारा भी किया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर मजे लिए हैं.

दरअसल गुजरात की पारी के आखिरी ओवर में बल्लेबाज नूर अहमद भुवनेश्वर कुमार के थ्रो पर नन स्ट्राइक पर रन आउट हो गए. बल्लेबाज के रन आउट होने के बाद जय शाह उंगली उठाकर बल्लेबाज के आउट होने का इशारा करते नजर आए, जिसके बाद सोशल मी़डिया यूजर्स ने काफी मजेदार रिएक्शन दिया है.

यहां देखें लोगों की प्रतिक्रिया:

Jay shah raising his finger before run out.

He be like Haan yehi tha script me good#GTvSRH#IPL2023 #IPL #IPLonJioCinema pic.twitter.com/eZ1uCzbgHS

— TIME TRAVELLER ?? (@Gautamgulati05) May 15, 2023