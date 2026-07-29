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पाकिस्तान की घर से बाहर लगातार आठवीं हार, वेस्टइंडीज ने 90 रन से जीता पहला टेस्ट

वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 211 रन का टारगेट रखा था, पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी में 120 रन पर ढेर हो गई.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 29, 2026, 07:35 AM IST

Published On Jul 29, 2026, 07:35 AM IST

Last UpdatedJul 29, 2026, 07:35 AM IST

WI VS PAK Test

WI VS PAK Test

जेडन सील्स ने दूसरी पारी में गेंद से कहर बरपाया, जिससे वेस्टइंडीज ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 90 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच दो अगस्त से खेला जाएगा. जस्टिन ग्रीव्स को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.

दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के सामने वेस्टइंडीज ने जीत के लिए 211 रन का टारगेट रखा था, पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी में 120 रन पर ढेर हो गई. 211 रन का लक्ष्य चौथी पारी में वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से हासिल न कर पाने वाला दूसरा सबसे छोटा लक्ष्य है, इससे पहले साल 2017 में ब्रिजटाउन में पाकिस्तान की टीम 188 रन का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई थी. जेडन सील्स ने पांच विकेट चटकाए. चौथी बार उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में फाइव विकेट हॉल हासिल किया है. वहीं दूसरी पारी में घरेलू मैदान पर ‘पंजा’ खोलने वाले वह जेसन होल्डर के बाद साल 2018 के बाद वेस्टइंडीज के दूसरे तेज गेंदबाज भी बने हैं.

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घर से बाहर पाकिस्तान की लगातार आठवीं हार

इस हार के साथ जुलाई 2023 में श्रीलंका में अपनी पिछली विदेशी जीत के बाद से पाकिस्तान लगातार आठ विदेशी टेस्ट मैच हार चुका है. विदेशी टेस्ट मैचों में यह उनकी हार का सबसे लंबा सिलसिला है, वहीं वेस्टइंडीज की पिछले 11 टेस्ट मैचों में यह केवल दूसरी जीत है, इससे पहले उन्हें श्रीलंका के खिलाफ पिछली सीरीज में जीत मिली थी.

खेल के चौथे दिन वेस्टइंडीज की टीम ने सात विकेट पर 126 रन से पारी की शुरुआत की. शमार जोसेफ और केमार रोच की जोड़ी ने 61 रन की साझेदारी की. केमार रोच 18 रन की पारी खेलकर आउट हुए, वहीं शमार जोसेफ ने 27 बॉल में 38 रन की तेजतर्रार पारी खेली. वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 181 रन पर ढेर हो गई. पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अब्बास ने पांच विकेट चटकाए.

पाकिस्तान के आठ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके

पहली पारी में 29 रन की बढ़त की वजह से वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 211 रन का टारगेट रखा, पाकिस्तान की टीम 120 रन पर ढेर हो गई.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. अजान अवैस सिर्फ तीन रन बनाकर आउट हुए, जबकि इमाम-उल-हक को भी केमार रोच ने महज तीन रनों के स्कोर पर पवेलियन भेजा. सलमान आगा अपना खाता तक खोलने में नाकाम रहे, उनका विकेट जेडन सील्स के नाम रहा. मोहम्मद रिजवान का बल्ला भी खामोश रहा और वह 28 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए. आमिर जमाल 12 गेंदें खेलने के बाद बिना खाता खोले पवेलियन लौटे.

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अली उस्मान को केमार रोच ने दो रनों के स्कोर पर आउट किया, जबकि शान मसूद तीन रन ही बना सके. खुर्रम शहजाद सिर्फ चार रनों का योगदान दे सके, तो मोहम्मद अली भी बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. कप्तान बाबर आजम एक छोर संभालकर खड़े रहे, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका. बाबर ने 107 गेंदों का सामना करते हुए 58 रनों की नाबाद पारी खेली, अपनी इस पारी में उन्होंने 9 चौके लगाए. पाकिस्तान के आठ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार सके. वेस्टइंडीज के लिए जेडन सील्स के ‘फाइव विकेट हॉल’ के अलावा केमार रोच और जस्टिन ग्रीव्स ने भी दो-दो विकेट अपने नाम किए.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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