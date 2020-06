सोमवार को न्यूजीलैंड के कोरोना मुक्त घोषित होने पर कीवी क्रिकेटर जेम्स नीशम ने सरकार और नागरिकों को बधाई दी। 8 जून को न्यूजीलैंज में कोरोनावायरस से संक्रमित आखिरी मरीज के स्वस्थ होने के साथ इस देश को कोविड-19 मुक्त घोषित कर दिया गया।

न्यूजीलैंड में फिलहाल एक भी सक्रिय कोरोनावायस मरीज नहीं है और पिछले 17 दिनों में कोई भी शख्स इस वायरस से संक्रमित नहीं हुआ है।

Coronavirus free NZ! Congratulations everyone

Once again those great kiwi attributes: planning, determination and teamwork do the job

— Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) June 8, 2020