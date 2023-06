ENG vs AUS 1st Test Day 1: जो रूट ने जड़ा शतक, इंग्लैंड ने 393 रन पर पहली पारी घोषित की

अनुभवी बल्लेबाज जो रूट के टेस्ट करियर के 30वें शतक और जॉनी बेयरस्टो और जैक क्राउली के अर्धशतक से इंग्लैंड ने एशेज सीरीज में धमाकेदार शुरूआत की है. खेल के पहले दिन इंग्लैंड ने आठ विकेट पर 393 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. जो रूट ने 118 रन की नाबाद पारी खेली. पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 14 रन बनाए हैं. डेविड वॉर्नर 08 रन और उस्मान ख्वाजा 04 रन बनाकर नाबाद हैं.

