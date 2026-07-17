जो रूट की धमाकेदार पारी (99*) की मदद से इंग्लैंड ने गुरुवार को खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारत को चार विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा.

भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 233 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. इंग्लैंड की टीम ने इस टारगेट को 44.1 ओवर में छह विकेट खोकर हासिल कर लिया. जो रूट 99 रन बनाकर नाबाद रहे. इंग्लैंड की वनडे में भारत के खिलाफ लगातार छह हार के बाद यह पहली जीत है.

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234 रन के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही. इंग्लैंड ने पहली बॉल पर बेन डकेट (00) का विकेट गंवा दिया. बुमराह की पहली बॉल ने ही डकेट को पवेलियन की राह दिखाई. जैकब बेथेल (04) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके और वह प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने. इसके बाद जो रूट ने कप्तान हैरी ब्रूक (16) के साथ 45 रन की साझेदारी की. ब्रूक की पारी का अंत गुरनूर बराड़ ने किया.

जो रूट ने खेली धमाकेदार पारी

जो रूट दूसरे छोर से लगातार लड़ते रहे. उन्होंने सैम करन (26) के साथ 41 रन और जोस बटलर (17) के साथ 31 रन जोड़े. 125 रन के स्कोर पर इंग्लैंड ने पांचवां विकेट गंवाया, जब अक्षर पटेल ने जोस बटलर का विकेट लिया. इसके बाद टीम इंडिया की वापसी की उम्मीद जगी, मगर जो रूट ने टीम इंडिया की उम्मीदों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. उन्होंने पहले विल जैक्स (30) के साथ 72 रन की साझेदारी कर इंग्लैंड को जीत के करीब पहुंचाया और गस एटकिंसन (23 रन नाबाद) के साथ मिलकर 44.1 ओवर में इंग्लैंड को जीत दिला दी.

जो रूट के पास शतक बनाने का मौका था, मगर 45वें ओवर की पहली बॉल पर गस एटकिंसन ने चौका लगाकर इंग्लैंड को जीत दिला दी. जो रूट 133 बॉल में 99 रन बनाकर नाबाद रहे. उनकी इस पारी में नौ चौके शामिल थे.

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कोहली- अय्यर के अर्धशतक के बावजूद 233 रन पर सिमटी टीम इंडिया

इससे पहले टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम विराट कोहली (65 रन) और उप कप्तान श्रेयस अय्यर (66 रन) की अर्धशतकीय पारियों के बावजूद 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई.

कोहली की पारी ने उनके पुराने बेहतरीन दिनों की याद दिला दी,लेकिन रोहित शर्मा (26 रन) संघर्ष करते दिखे. कोहली की 66 गेंद की पारी में आठ चौके शामिल थे जिनमें आर्चर की गेंद पर लगाया गया ‘बैक-ड्राइव’ सबसे खूबसूरत था. रोहित ने 47 गेंद में नौ डॉट गेंद खेलीं और अपनी पारी में सिर्फ एक चौका और एक छक्का लगाया. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 31 रन का योगदान दिया.

टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर ने किया निराश

जोफ्रा आर्चर (10 ओवर में 47 रन देकर तीन विकेट) के घातक स्पेल से भारतीय टीम का मध्यक्रम बुरी तरह लड़खड़ा गया जिसमें 26 गेंद में 15 रन के अंदर चार विकेट गिर गए. ईशान किशन (01), वाशिंगटन सुंदर (02), अक्षर पटेल (01) और शिवम दुबे (00) दहाई का आंकड़ा नहीं पार सके.

178/3… फिर 55 रन के अंदर भारत ने गंवाए सात विकेट, 233 रन पर ढेर हुई टीम इंडिया

उप-कप्तान श्रेयस अय्यर भारत के लिए बल्लेबाजी के नायक साबित हुए जिन्होंने 71 गेंद में पांच चौके और दो छक्के लगाए. उन्होंने शॉर्ट गेंद का अच्छी तरह सामना किया, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा साथ नहीं मिला, उन्होंने आर्चर की गेंद पर छक्के के साथ अर्धशतक पूरा किया.भारतीय टीम ने एक समय तीन विकेट पर 178 रन बनाए थे, मगर आखिरी सात विकेट टीम ने 55 रन के अंदर गंवा दिए. गस एटकिंसन ने 50 रन देकर तीन विकेट जबकि साकिब महमूद ने 52 रन देकर दो विकेट लिए.