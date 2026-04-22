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IPL 2026: जीत की पटरी पर वापस लौटी राजस्थान रॉयल्स, LSG को मिली पांचवीं हार

राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपरजायंट्स के सामने जीत के लिए 160 रन का टारगेट रखा था, लखनऊ की टीम 18 ओवर में 119 रन पर ढेर हो गई.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 22, 2026, 11:42 PM IST

Published On Apr 22, 2026, 11:42 PM IST

Last UpdatedApr 22, 2026, 11:42 PM IST

RR Win

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रविंद्र जडेजा के हरफनमौला खेल और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 मैच में बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रन से शिकस्त दी. ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ जडेजा ने 29 गेंद में नाबाद 49 रन की पारी खेलने के बाद गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 29 रन देकर एक विकेट लिया.

राजस्थान रॉयल्स ने आठ विकेट पर 159 रन का औसत स्कोर खड़ा करने के बावजूद सुपर जायंट्स को 18 ओवर में महज 119 रन पर आउट कर 40 रन की बड़ी जीत दर्ज की. जोफ्रा आर्चर (20 रन पर तीन विकेट) और नांद्रे बर्गर (27 रन पर दो विकेट) ने सुपर जायंट्स के शीर्ष क्रम को झकझोरा, तो वहीं बृजेश शर्मा (18 रन पर दो विकेट), जडेजा और रवि बिश्नोई (23 रन पर एक विकेट) ने मध्य और निचले क्रम को क्रीज पर जमने का मौका नहीं दिया.

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सुपर जायंट्स के लिए मिचेल मार्श ने 41 गेंदों में सबसे ज्यादा 55 रन का योगदान दिया। उन्हें हालांकि दूसरे छोर से किसी और का साथ नहीं मिला। उनके अलावा निकोलस पूरन (22) और हिम्मत सिंह (15) ही दोहरे अंक में रन बना सके. इससे पहले जडेजा के अलावा यशस्वी जायसवाल (22), रियान पराग (20), शिमरॉन हेटमायर (22) और डोनोवन फरेरा (20) को भी अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन कोई भी बड़ा स्कोर नहीं बना सका.

शमी- मोहसिन ने राजस्थान को किया पस्त

मोहम्मद शमी और मोहसिन खान की अगुवाई में सुपर जायंट्स के भारतीय गेंदबाजों के आक्रमण ने राजस्थान रॉयल्स की मजबूत बल्लेबाजी को कम स्कोर पर रोका लेकिन सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों ने गेंदबाजों के प्रयास को जाया कर दिया।

यह लगातार तीसरा मैच है जब राजस्थान रॉयल्स का शीर्ष क्रम पूरी तरह विफल रहा है, जिससे टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही है. अनुभवी गेंदबाज शमी (चार ओवर में 30 रन पर दो विकेट) एक बार फिर अपने कौशल के बूते सबसे अलग नजर आए, जबकि लंबे कद के मोहसिन (चार ओवर में 17 रन पर दो विकेट) बेहद अनुशासित रहे. दोनों गेंदबाजों ने मिलकर राजस्थान के चार प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। शमी ने जायसवाल और ध्रुव जुरेल (शून्य) को लगातार गेंदों पर आउट किया, जबकि मोहसिन ने वैभव सूर्यवंशी (11 गेंदों पर 8 रन) और शिमरॉन हेटमायर को अलग-अलग स्पेल में आउट किया.

तेजी से उभरते प्रिंस यादव (चार ओवर में 29 रन पर दो विकेट) ने भी अपनी स्विंग गेंदों से आक्रमण को मजबूती दी, जबकि लंबे समय के बाद वापसी कर रहे मयंक यादव (चार ओवर में 56 रन बिना किसी सफलता के) लय में नहीं दिखे और सबसे महंगे साबित हुए.

लखनऊ सुपरजायंट्स ने की खराब शुरुआत

लक्ष्य का पीछा करते हुए मिचेल मार्श ने शुरुआती ओवर में आर्चर के खिलाफ लगातार चौके जड़े, लेकिन इसके बाद सुपर जायंट्स के तीन बल्लेबाज खाता खोले बिना पवेलियन लौटे. आयुष बडोनी गफलत का शिकार होकर रन आउट हुए, जबकि कप्तान ऋषभ पंत नांद्रे बर्गर के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को कैच दे बैठे. आर्चर ने अपने अगले ओवर में एडेन मारक्रम को विकेट के पीछे कैच कराया, जिससे सुपर जायंट्स ने 11 रन तक तीन विकेट गंवा दिए.

निकोलस पूरन फिर बड़ी पारी नहीं खेल सके

खराब लय में चल रहे पूरन ने क्रीज पर आते ही चौके से खाता खोला, जबकि मार्श ने बर्गर के खिलाफ पारी का पहला छक्का जड़ा, जिससे पावरप्ले में स्कोर तीन विकेट पर 31 रन हो गया. पूरन ने बृजेश के खिलाफ दो शानदार चौके लगाकर वापसी के संकेत दिए, लेकिन 10वें ओवर में जडेजा के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लंबा शॉट खेल बैठे और डोनोवन फरेरा द्वारा लपके गए. उन्होंने मार्श के साथ 41 गेंद में 43 रन की साझेदारी की.

मार्श ने बायें हाथ के स्पिनर जडेजा के खिलाफ 12वें ओवर में लगातार दो चौके लगाकर रनगति तेज करने की कोशिश की, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए हिम्मत सिंह (15) ने जडेजा के खिलाफ छक्का लगाया, लेकिन 15वें ओवर में रवि बिश्नोई के खिलाफ ऐसे ही प्रयास में बोल्ड हो गए. मुकुल चौधरी ने इसी ओवर में बड़ा छक्का लगाया, जबकि मार्श ने अगले ओवर में बर्गर के खिलाफ छक्के के साथ 39 गेंद में अर्धशतक पूरा किया.

उनकी पारी हालांकि इसी ओवर में पराग को कैच देकर समाप्त हुई. पराग ने 17वें ओवर में बृजेश शर्मा की गेंद पर एक और शानदार कैच पकड़कर मुकुल चौधरी (सात) को पवेलियन भेज दिया, जिससे सुपर जायंट्स की हार लगभग तय हो गई. पुछल्ले बल्लेबाज इसके बाद ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सके.

राजस्थान का टॉप ऑर्डर फेल

इससे पहले रॉयल्स के शीर्ष क्रम के चरमराने के बाद कप्तान रियान पराग एक बार फिर बल्ले से प्रभावित करने में नाकाम रहे. सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने बड़ी संख्या में डॉट गेंदें डालकर रॉयल्स को कम स्कोर पर रोक दिया। शमी (15 डॉट गेंदें) और मोहित (11 डॉट गेंदें) ने मिलकर 26 डॉट गेंदें फेंकी, वहीं प्रिंस यादव ने भी 13 डॉट गेंदों का शानदार योगदान दिया.

शमी ने दो लगातार गेदों पर जायसवाल- जुरेल को किया आउट

शमी ने जायसवाल को तेज बाउंसर पर फंसाया, जायसवाल ने अचानक उछाल लेने वाली गेंद पर हुक शॉट खेलने की कोशिश की और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने एक हाथ से शानदार कैच लपक लिया, उन्होंने अगली गेंद पर जुरेल को चलता किया। इस बार फुल लेंथ की गेंद विकेट के सामने टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की ओर निकली और जुरेल के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए पंत के दस्तानों में चली गई.

वैभव सूर्यवंशी दहाई का आंकड़ा नहीं पार सके

मोहसिन ने शानदार तरीके से सूर्यवंशी (08 रन) को चकमा दिया। उन्होंने लगातार पांच डॉट गेंदें डालने के बाद अंतिम गेंद पर 142 किमी प्रति घंटे की तेज कटर डाली, जिस पर बल्लेबाज ने गलत टाइमिंग से शॉट खेला और गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से हवा में लहरा गई, दिग्वेश राठी ने उलटी दिशा में दौड़ते हुए शानदार कैच लपका.

रविंद्र जडेजा ने स्कोर 150 के पार पहुंचाया

रॉयल्स की पारी इसके बाद कभी भी गति नहीं पकड़ सकी. रियान पराग ने एक बार फिर दबाव में हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन उनकी असफलता टीम पर भारी पड़ती रही. अनुभवी जडेजा और युवा शुभम दुबे (11 गेंद में नाबाद 19 रन) ने 26 गेंद में 49 रन की अटूट साझेदारी कर टीम के स्कोर को 159 रन तक पहुंचाया, इस जोड़ी ने आखिरी ओवर में मयंक के खिलाफ 20 रन बटोरे.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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