एशेज सीरीज से पहले इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका, जोफ्रा ऑर्चर हुए बाहर

इंग्लैंड क्रिकेट टीम को एशेज सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के तेज गेंदबाज जोफ्रा ऑर्चर चोट की वजह से एशेज से बाहर हो गए हैं. इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है. ऑर्चर को आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में जगह नहीं मिली, अब वह एशेज सीरीज से भी बाहर हो गए हैं.

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मुताबिक वह इस समर सीजन में चोट की वजह से टीम का हिस्सा नहीं होंगे.

