चोट के कारण डेढ़ महीने मैदान से दूर रहे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) गुरुवार को काउंटी मैच के जरिये क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे. आर्चर ने आखिरी बार मार्च में भारत के खिलाफ पांचवां टी20 मैच खेला था. घर में मछली का टैंक साफ करते समय उनके हाथ में कांच घुस गया था और उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ा था. वह आईपीएल में भी नहीं खेल सके जो बाद में निलंबत हो गई.

आर्चर को केंट के खिलाफ काउंटी मैच के लिये ससेक्स की 13 सदस्यीय टीम में रखा गया है. क्लब की वेबसाइट पर मुख्य कोच इयान सालिस्बरी ने एक बयान में कहा, ‘‘दुनिया की कोई भी टीम आर्चर जैसा खिलाड़ी पाकर रोमांचित होगी. उसकी प्रतिभा परिचय की मोहताज नहीं है.’’

Looking forward to having you back in the squad, @JofraArcher! ?? pic.twitter.com/81hM8pczjx

— Sussex Cricket (@SussexCCC) May 12, 2021