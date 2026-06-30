Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

भारत के खिलाफ पहले टी20 के लिए हुआ इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का ऐलान, जोफ्रा आर्चर हुए बाहर

India vs England T20 Playing 11: भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच के लिए इंग्लैड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. जिसमें जोफ्रा आर्चर को जगह नहीं मिली है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 01, 2026, 12:15 AM IST

Published On Jul 01, 2026, 12:15 AM IST

Last UpdatedJul 01, 2026, 12:15 AM IST

आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज हराने के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज 1 जून से खेलेगी. जिसके लिए इंग्लैंड ने पहले टी20 मुकाबले के लिए प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. जिसमें आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए धमाकेदार गेंदबाजी करने वाले जोफ्रा आर्चर को जगह नहीं मिली है. हैरी ब्रूक के कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम भारत को पहले मैच में शिकस्त देने की पूरी कोशिश करेगी.

इंग्लैंड की टीम में हुए 2 बड़े बदलाव

इंग्लैंड ने उस टीम में दो बदलाव किए हैं. जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत से हार गई थी. तेज गेंदबाज साकिब महमूद को जेमी ओवरटन की जगह और ल्यूक वुड को जोफ्रा आर्चर की जगह टीम में शामिल किया गया है. आर्चर और उनके साथी तेज गेंदबाज जोश टंग को न्यूजीलैंड के विरुद्ध हालिया टेस्ट सीरीज में खेलने के बाद आराम दिया गया है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

ब्रूक इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे. जो उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हो सकती है. टीम को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचाने के बाद, 26 वर्षीय ब्रूक इंग्लैंड के अगले टेस्ट कप्तान बनने के भी प्रबल दावेदार हैं.

भारत के खिलाफ मैच से पहले क्या बोले कप्तान हैरी ब्रूक

भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैरी ब्रूक ने कहा कि मैंने पूरी तरह से इंग्लैंड क्रिकेट के प्रति खुद को समर्पित कर दिया है. मैं ‘द हंड्रेड’ के अलावा कोई भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं खेलना चाहता. मैं जो कुछ भी करता हूं, वह इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलने के मकसद से करता हूं. मैदान के अंदर और बाहर मैं जो कुछ भी करता हूं, उसका मकसद इंग्लैंड के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है. इसीलिए मैं आईपीएल, पीएसएल या किसी अन्य फ्रेंचाइजी प्रतियोगिता में नहीं खेलता.

दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इंग्लैंड की भविष्य की टेस्ट कप्तानी को लेकर लगाई जा रही अटकलों को भी ज्यादा महत्व नहीं दिया. उन्होंने कहा कि चाहे मैं टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड का कप्तान बनूं या न बनूं, मुझे बस इंग्लैंड के लिए खेलते रहने में ही खुशी मिलेगी.

भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: फिल साल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद, ल्यूक वुड

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

Related News

एशेज सीरीज से पहले इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका, जोफ्रा ऑर्चर हुए बाहर

एशेज सीरीज से पहले इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका, जोफ्रा ऑर्चर हुए बाहर

India vs england suryakumar yadav is too good a cricketer not to be in indias playing xi says kris srikkanth 4487015

India vs england suryakumar yadav is too good a cricketer not to be in indias playing xi says kris srikkanth 4487015
Suryakumar yadavs got to play against england because he is a 360 degree batsman brad hogg 4486298

Suryakumar yadavs got to play against england because he is a 360 degree batsman brad hogg 4486298

Latest News

vaibhav-14

Vaibhav Suryavanshi के Debut से कटेगा इस Senior Player का पत्ता!
aus-vs-wi-6

मूनी के तूफान में उड़ा वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर फाइनल का टिकट पक्का किया
zim-vs-ban-4

ZIM VS BAN: बांग्लादेश की शर्मनाक हार, जिम्बाब्वे ने टेस्ट मैच में पारी और 85 रनों से चटाई धूल

hardik-pandya-7-5

बेंगलुरु शिफ्ट हुए हार्दिक पांड्या, बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा नया ठिकाना

fifa-world-cup-8

'अभी कुछ तय नहीं, भविष्य पर करूंगा विचार', फीफा से नीदरलैंड का सफर हुआ खत्म

vaibhav-india-3

वैभव को मौका, संजू बाहर? पहले टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग 11, जाने पिच का मिजाज और आंकड़े

Editor's Pick

5 Reasons Why India Lost Series in Ireland TOP Order and middle Order Failure

भारत की हार के 5 कारण, आखिर क्यों आयरलैंड में टीम इंडिया का क्यों हुआ बुरा हाल
Harmanpreet Kaur Not Happy after India getting out of t20 world cup 2026

Women T20 World Cup से बाहर होने के बाद भड़कीं हरमनप्रीत, जमकर सुनाया
IRE vs IND: Shreyas Iyer Blames Batter after White Wash in T20I series Against Ireland

IRE vs IND: सीरीज में सूपड़ा साफ होने के बाद किस पर भड़के अय्यर
वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री, तो आखिर कौन होगा बाहर?

वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री, तो आखिर कौन होगा बाहर?
WATCH Vaibhav Sooryavanshi Gets Emotional After Getting Team India Jersey Ahead of IRELAND T20I

वैभव के दरवाजे पहुंची टीम इंडिया की जर्सी, क्या था 15 साल के सुपरस्टार का पहला रिएक्शन
Nitish Kumar Reddy Ruled out of Ireland Tour May Miss England lag Also

नीतीश कुमार रेड्डी को लगी चोट, आयरलैंड दौरे से बाहर, इंग्लैंड में भी खेलना मुश्किल