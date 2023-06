Ashes 2023: लाइव मैच में घुसा प्रदर्शनकारी, जॉनी बेयरेस्टो ने उठाकर मैदान से बाहर किया, देखें वीडियो

एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है. खेल के पहले दिन मैदान पर अजीबोगरीब घटना घटी. मैच के पहले ओवर के बाद एक प्रदर्शनकारी मैदान में घुस गया. प्रदर्शनकारी के मैदान में घुसने के बाद इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने उसे उठाकर मैदान के बाहर पहुंचाया. इस वजह से कुछ देर तक खेल भी रुका रहा.

इस मैच में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. खेल के पहले ओवर के बाद अचानक एक प्रदर्शनकारी मैदान में घुस गया, हालांकि बेयरस्टो ने बिना कोई देरी किए उसे कंधे पर उठाया और मैदान के बाहर पहुंचा दिया.

A brief delay at Lord's due to protestors invading the pitch, but they're swiftly dealt with - with Jonny Bairstow helping remove one of them from the field. pic.twitter.com/xkp315Y9I2

— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) June 28, 2023