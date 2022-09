इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान किये हुए 6 घंटे भी नहीं बीते थे कि टीम को तगड़ा झटका लग गया है। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो चोट के चलते T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गये हैं। इस खबर के आने से कुछ घंटे पहले ही इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए घोषित अपनी टीम में बेयरस्टो को शामिल किया था।

जॉनी बेयरस्टो ने पुष्टि की कि गोल्फ कोर्स पर फिसलने के बाद उन्हें एक ऑपरेशन से गुजरना होगा। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट और T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। ये इंग्लैंड के लिए एक बड़ा झटका है।

Jonny Bairstow confirms he will need an operation after slipping on the golf course. Must have been some slip. He’s out of third Test and T20 World Cup. Huge blow for him and England. pic.twitter.com/fqS5gQOUMU

— Rob Johnston (@RobJ_Cricket) September 2, 2022