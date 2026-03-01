add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×
  • Home
  • News
  • Israel-Iran War: अबू-धाबी में फंसे इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो, यूके पीएम से मांगी मदद

Israel-Iran War: अबू-धाबी में फंसे इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो, यूके पीएम से मांगी मदद

ईसीबी ने कहा, हमारी टीमों और स्टाफ की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. हम मिडिल ईस्ट में अभी हो रही घटनाओं के बारे में सुरक्षा विशेषज्ञों और सरकार के संपर्क में हैं.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 1, 2026 3:28 PM IST

Jonny Bairstow
Jonny Bairstow

Jonny Bairstow stuck in Abu Dhabi: अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में सर्विस देने वाली एयरलाइंस ने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थीं और उनका रूट बदल दिया था. इस वजह से इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो अबू-धाबी में फंसे हुए हैं. इंग्लैंड लायंस टीम के साथ बतौर कोच अबू धाबी आए जॉनी बेयरस्टो ने मदद की गुहार लगाई है.

शनिवार शाम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने ईरान पर अपना बयान पोस्ट किया था, इसका जवाब बेयरेस्टो ने रविवार सुबह दिया. उन्होंने एक्स पर लिखा, क्या आप हमें घर पहुंचा सकते हैं?” बेयरस्टो ने अपनी फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से निराशा जाहिर की, उन्होंने कहा कि मौजूद चैनलों से संपर्क करने की कोशिशों का कोई जवाब नहीं मिला. एमिरेट्स को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, फ्लाइट कैंसिल होने के बाद हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है, बातचीत के तरीके आजमाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्या कोई कृप्या संपर्क कर सकता है ?

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

रविवार को अबू धाबी में पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ इंग्लैंड लायंस का दूसरा 50 ओवर का गेम स्थगित कर दिया गया, जबकि यूएई में इंग्लैंड विमेंस ट्रेनिंग कैंप में इलाके में मिलिट्री हमलों की वजह से देरी हो गई है. वहीं इसे लेकर इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जवाब दिया है.

हमारी टीमों और स्टाफ की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता: ईसीबी

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने एक बयान में कहा, हमारी टीमों और स्टाफ की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. हम मिडिल ईस्ट में अभी हो रही घटनाओं के बारे में सुरक्षा विशेषज्ञों और सरकार के संपर्क में हैं, और आधिकारिक सलाह मान रहे हैं, अबू धाबी में इंग्लैंड मेन्स लायंस और पाकिस्तान शाहीन्स के बीच दूसरा 50 ओवर का मैच अब नहीं होगा, हम अगले सप्ताह अबू धाबी की इंग्लैंड विमेंस टीम के प्रस्तावित दौरे के लिए निकलने में देरी कर रहे हैं, हम इन दौरों के भविष्य के बारे में स्थिति और आधिकारिक सलाह पर नजर रखना और उसका आकलन करना जारी रखेंगे.

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

Tags: