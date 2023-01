ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही बिग बैश लीग में टीवी अंपायर के फैसले पर लगतार सवाल उठ रहे हैं. कुछ दिन पहले माइकल नेसेर के कैच को लेकर काफी विवाद हुआ था, अब शुक्रवार को खेले गए मैच में टीवी अंपायर का निर्णय भी सवालों के घेरे में हैं. शुक्रवार को बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच खेले गए मैच में जॉर्डन सिल्क को आउट देने के फैसले को लेकर फैंस सवाल पूछ रहे हैं.

पारी के आखिरी ओवर में ल्यूक वुड की गेंद पर जॉर्डन सिल्क ने शॉट खेलना चाहा और यह गेंद विकेटकीपर के गल्ब्स में चली गई. विकेटकीपर के गल्ब्स में जाने से पहले आवाज आई थी, जिसकी वजह से इस गेंद पर मेलबर्न स्टार्स के कप्तान एडम जंपा ने रिव्यू लिया, जिसके बाद टीवी अंपायर ने काफी समय तक इसे देखने के बाद बल्लेबाज को आउट करार दिया. मगर टीवी रिप्ले में साफ देखा जा रहा है कि जब बॉल बल्ले के पास से गुजरी तो वहां काफी ज्यादा गैप था, बावजूद इसके अंपायर ने बल्लेबाज को आउट किया.

बता दें कि इससे पहले माइकल नेसेर के कैच को लेकर विवाद हुआ था. उस मैच में भी आउट होने वाले बल्लेबाज जॉर्डन सिल्क ही थे.

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन:

