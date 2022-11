कप्तान जोस बटलर और एलेक्स हेल्स धमाकेदार पारी के दम पर इंग्लैंड ने एडिलेड ओवल में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत को 10 विकेट से धूल चटाई। इस हार के साथ ही भारत का टूर्नामेंट में सफल समाप्त हो गया। वहीं, इंग्लैंड ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

जोस बटलर और एलेक्स हेल्स की सलामी जोड़ी को तोड़ने के लिए भारतीय गेंदबाजों ने हर तरह का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके। बटलर और हेल्स के बीच कुल 170 रनों की साझेदारी करते हुए न केवल इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचाया बल्कि रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी।

कप्तान बटलर 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 49 गेंदों में 80 रन और हेल्स चार चौके और सात छक्कों की मदद से 47 गेदों में 86 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह हेल्स और बटलर ने T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बना दिया।

T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पार्टनरशिप:

किसी भी विकेट के लिए T20I में भारत के खिलाफ पार्टनरशिप

The highest partnership in #T20WorldCup history inspires England to a stunning win over India in the semi-finals in Adelaide ?#INDvENG | ?: https://t.co/PgKzpNrdvB pic.twitter.com/F9nyZpHdSg

— ICC (@ICC) November 10, 2022