बटलर-ब्रूक की जोड़ी ने टी20 क्रिकेट में रचा इतिहास, भारत के गेंदबाजों की जमकर की कुटाई

भारच के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में जोस बटलर और हैरी ब्रूक को जोड़ी ने इतिहास रच दिया. सीरीज के 5वें मैच में दोनों बल्लेबाजों के बीच 233 रन की साझेदारी हुई. जो इंग्लैंड की तरफ से टी20 इंटरनेशल क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है.
Published On Jul 11, 2026, 10:19 PM IST
Last UpdatedJul 11, 2026, 10:19 PM IST
भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में जोस बटलर और कप्तान हैरी ब्रूक की जोड़ी ने इतिहास रच दिया है. द रोज बाउल में जारी टी20 सीरीज के पांचवें मुकाबले में 233 रन की साझेदारी की. इस साझेदारी के साथ इंग्लिश जोड़ी ने इतिहास रच दिया है.
यह इंग्लैंड की तरफ से टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है. इस मामले में बटलर-ब्रूक ने डेविड मलान-इयान मॉर्गन की जोड़ी को पछाड़ दिया है. जिन्होंने साल 2019 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 182 रन बनाए थे. वहीं जोस बटलर और एलेक्स हेल्स भारत के खिलाफ साल 2022 में एडिलेड के मैदान पर 170 रन की अटूट साझेदारी कर चुके हैं.
जोस बटलर और हैरी ब्रूक की ये साझेदारी सभी टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में दूसरे विकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है. बटलर-ब्रूक की जोड़ी ने इस मामले में संजू सैमसन और तिलक वर्मा की जोड़ी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. जिन्होंने साल 2024 में जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 210* रन की साझेदारी की थी.
बटलर और ब्रूक की शानदार साझेदारी के दम पर इंग्लैंड ने तय 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 257 रन बनाए. जो टी20 क्रिकेट में भारत के खिलाफ किसी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले वानखेड़े में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 246/7 का स्कोर खड़ा किया था. वहीं वेस्टइंडीज ने भारत के विरुद्ध साल 2016 में लॉडरहिल के मैदान पर 6 विकेट खोकर 245 रन बनाए थे. साउथ अफ्रीकी टीम साल 2026 में इंदौर के मैदान पर मेजबान टीम के खिलाफ 3 विकेट खोकर 227 रन बना चुकी है.
यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी (फुल मेंबर टीम) का रिकॉर्ड भी है. इस लिस्ट में उस्मान गनी, हजरतुल्लाह जजई की अफगान जोड़ी टॉप पर है. जिन्होंने साल 2019 में आयरलैंड के विरुद्ध पहले विकेट के लिए 236 रन जोड़े थे. इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर आरोन फिंच और डार्सी शॉर्ट की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी है. जिन्होंने साल 2018 में जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले विकेट के लिए 223 रन जुटाए थे.