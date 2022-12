इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर और पाकिस्तान की सिडरा आमीन को नवंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है. जोस बटलर ने अपने ही देश के आदिल रशीद और पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी को पीछे छोड़कर इस खिताब पर कब्जा जमाया है. वहीं सिडरा ने गेबी लुईस, नत्थाकन चैंथम को पीछे छोड़कर इस खिताब पर कब्जा जमाया.

इंग्लैंड के बल्लेबाज और सफेद गेंद के कप्तान बटलर के नेतृत्व में टीम ने 12 साल बाद आईसीसी मेन्स टी20 विश्व कप हासिल किया था. इंग्लैंड के कप्तान ने महीने की शुरूआत न्यूजीलैंड के खिलाफ 47 गेंदों में 73 रन बनाए. इसके बाद उन्होंने भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में 49 गेंदों में 80 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. जोस बटलर ने इस मैच में एलेक्स हेल्स के साथ नाबाद 170 रन की साझेदारी की थी और टीम को 10 विकेट से जीत दिलाई थी. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने 26 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. जोस बटलर का यह पहला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब है.

बटलर ने कहा कि यह पुरस्कार जीतना एक बड़ा सम्मान था, उन्होंने प्रशंसकों और अपने साथियों की तारीफ की. बटलर ने कहा कि यह पुरस्कार मेरे टीम के साथियों के प्रयासों के लिए है और नवंबर माह हमारे लिए काफी खास रहा.

