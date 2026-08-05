जॉस बटलर बने टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, दिग्गज का रिकॉर्ड ध्वस्त

इंग्लैंड के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज़ जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. बटलर अब टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं. उन्होंने यह उपलब्धि इंग्लैंड में खेले जा रहे द हंड्रेड टूर्नामेंट के दौरान वेल्श फायर के खिलाफ मुकाबले में हासिल की, जहां उन्होंने कायरन पोलार्ड का विश्व रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया.

इस सीजन में बटलर मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की कप्तानी कर रहे हैं. नियमित कप्तान एडन मार्करम के बीच टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद टीम की कमान बटलर को सौंपी गई थी, और उन्होंने कप्तानी के साथ-साथ अपने बल्ले से भी इतिहास रच दिया.

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पोलार्ड का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा

इंग्लैंड के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज़ जॉस बटलर ने टी20 क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है. द हंड्रेड टूर्नामेंट में 5 अगस्त को वेल्श फायर के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने कायरन पोलार्ड का विश्व रिकॉर्ड तोड़कर टी20 क्रिकेट के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बनने का गौरव हासिल किया. इस मैच से पहले बटलर को रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए सिर्फ 22 रन की जरूरत थी, जिसे उन्होंने एक शानदार छक्का लगाकर पूरा किया. बटलर के नाम अब टी20 क्रिकेट में 522 मैचों में 14,833 रन दर्ज हैं, जबकि कायरन पोलार्ड 746 मैचों में 14,803 रन के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं.

मैनचेस्टर सुपर जायंट्स को मिली जीत

वेल्श फायर और मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मैच की बात करें तो इस मैच में बटलर की कप्तानी में मैनचेस्टर ने 9 विकेट से जीत दर्ज की. वेल्श फायर ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंदों में 4 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए थे. जवाब में मैनचेस्टर की टीम ने इस टारगेट को 69 गेंदों में 161 रन बनाकर मैच को अपने नाम करने कर लिया.

मैनचेस्टर की तरफ से टिम सीफर्ट ने इस मैच में 36 बॉल पर 60 रन बनाए. वहीं बटलर ने 20 गेंदों में दो चौके और 6 छक्के की मदद से 51 रन की पारी खेली. सीफर्ट और बटलर दोनों नाबाद रहे.