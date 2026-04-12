IPL 2026: जोस बटलर को कैसी मिली खोई हुई फॉर्म, ऐसे हुआ 'जादू'

जोस बटलर ने 60 रन की पारी खेलकर गुजरात टाइटंस को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. बटलर और गिल की हाफ सेंचुरी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस की जीत को आसान बनाया.

जोस बटलर ने अपनी फॉर्म हासिल करने का श्रेय मैथ्यू हेडन को दिया (BCCI-PIC)

लखनऊ: गुजरात टाइटंस के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी लगाई. बटलर आईपीएल 2026 से पहले लय में नजर नहीं आ रहे थे लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में वह भारत के खिलाफ ही 25 रन बनाए थे. उससे पहले वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहे थे. लेकिन आईपीए में वह लगातार दो मैचों में हाफ-सेंचुरी लगा चुके हैं. और अपनी लय हासिल करने का श्रेय वह मैथ्यू हेडन को देते हैं. ऑस्ट्रेलिया का पूर्व धाकड़ सलामी बल्लेबाज गुजरात टाइटंस का बल्लेबाजी कोच है. बटलर ने कहा कि हेडन के साथ बिताए गए सेशन और खेल लिए छोटे ब्रेक ने उन्हें फॉर्म में वापस आने में मदद की.

गुजरात टाइटंस ने रविवार, 12 अप्रैल को खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने सात विकेट से आसान जीत हासिल की. गुजरात के लिए पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंद से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. प्लेयर ऑफ द मैच कृष्णा ने चार विकेट हासिल किए. इसके बाद कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर ने हाफ सेंचुरी लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस स्कोरकार्ड

गुजरात टाइटंस के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8 विकेट पर 164 रन बनाए. टीम के लिए सबसे ज्यादा रन एडेन मार्करम ने बनाए. कृष्णा ने चार ओवरों में 28 रन देकर चार विकेट लिए. वहीं बटलर ने 37 गेंद पर 60 रन बनाए. इसमें 11 चौके शामिल थे.

जोस बटलर ने दिया मैथ्यू हेडन को क्रेडिट

जोस बटलर ने मैच के बाद प्रसारकों कहा कि हेडन के साथ उनके सेशन बहुत मददगार रहे. उन्होंने बताया, ‘शुरुआती सेशन में उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं गेंद को कितनी अच्छी तरह देख रहा हूं. उन्हें लगा कि मैं गेंद को ठीक से ट्रैक नहीं कर पा रहा हूं. बड़े खिलाड़ी अक्सर बहुत सरल लेकिन असरदार सलाह देते हैं.’

बटलर ने कहा, ‘मुझे उनके साथ समय बिताना अच्छा लगा. उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, इसलिए जब वे कुछ कहते हैं तो आप ध्यान से सुनते हैं.’ बटलर का 2026 टी20 विश्व कप निराशाजनक रहा था. उन्होंने आठ पारियों में केवल 87 रन बनाए, जिससे इंग्लैंड की टीम जल्दी बाहर हो गई.

बटलर ने कहा, ‘पिछले कुछ महीनों में मेरा प्रदर्शन कमजोर रहा, लेकिन अब रन बनाकर अच्छा लग रहा है. मैंने खेल से थोड़ी दूरी बनाई और सोचने का समय लिया, जिससे मुझे अपनी गलतियों को समझने में मदद मिली.’ बटलर ने कहा कि परिवार के साथ समय बिताने से उन्हें मानसिक राहत मिली.

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने क्या कहा

गिल ने 40 गेंदों में 56 रन बनाकर टीम को लगातार दूसरी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने कहा, ‘पावरप्ले में हमारी गेंदबाजी बहुत अच्छी रही और हम बीच के ओवरों में दबाव बनाए रखने में सफल रहे.’

गिल ने राशिद खान की तारीफ करते हुए कहा, ‘वे जिस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, उससे कप्तान का काम आसान हो जाता है. वे हर बार टीम को मैच में वापस लाते हैं.” गिल ने सिराज की सराहना करते हुए कहा, ‘शुरुआती छह ओवरों में रन रोकना मुश्किल होता है, लेकिन इस मैच में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमें मैच में वापस लाए.’ गिल ने चार ओवर में 54 रन लुटाने वाले कगिसो रबाडा का बचाव करते हुए कहा, ‘उन्होंने रन दिए, लेकिन उनकी लेंथ सटीक रही.’

ऋषभ पंत ने किसे दिया क्रेडिट

सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने माना कि उनकी टीम पर्याप्त रन नहीं बना सकी. उन्होंने कहा, ‘इस पिच पर 170 से 180 का स्कोर अच्छा होता, लेकिन हम लगातार विकेट खोते रहे और दबाव में आ गए.’ पंत ने कहा कि टीम को मौके मिले, लेकिन हम उनका फायदा उठाने में नाकाम रहे. इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हुए कहा, “टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है और अनुभवी खिलाड़ी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है.’