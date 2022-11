मेलबर्न: इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. रविवार को मेलबर्न के मैदान पर खेले गए इस मैच में इंग्लैंड के लिए बाएं हाथ के पेसर सैम करन और लेग स्पिनर आदिल रशीद ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने पाकिस्तान को 8 विकेट पर 137 रन के स्कोर पर रोक लिया. इसके बाद बेन स्टोक्स की नाबाद हाफ सेंचुरी की मदद से इंग्लैंड ने पांच विकेट से जीत हासिल की.

इंग्लैंड के सामने लक्ष्य बड़ा नहीं था लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया. पावरप्ले में ही इंग्लैंड के तीन बल्लेबाज पविलियन लौट चुके थे. कप्तान जोस बटलर, एलेक्स हेल्स और फिल सॉल्ट को पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों ने आउट कर दिया था. इसके बाद बेन स्टोक्स ने एक बार फिर बड़े मैच का टेंपरामेंट दिखाया और 49 गेंद पर 52 रन बनाए. यह टी20 इंटरनैशनल में उनकी पहली हाफ सेंचुरी थी.

जीत के बाद इंग्लैंड की टीम ने शैम्पैन के साथ जश्न मनाया. इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने यह पक्का किया कि जब टीम के बाकी खिलाड़ी ऐसा कर रहे हों तो मोईन अली और आदिल रशीद स्टेज पर न हों. टीम के खिलाड़ियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के बटलर के इस काम की खूब तारीफ हो रही है.

Huge respect for Moeen Ali and Adil Rashid for leaving celebrations before the champagne shower ❤️#ENGvPAK #T20WorldCupFinal pic.twitter.com/TF3n69SYjQ

— Tahir Najar ? (@Amoxicillin650) November 13, 2022