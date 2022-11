इंग्लैंड की टीम ने 12 साल बाद टी-20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है. इस मैच में बेन स्टोक्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. बेन स्टोक्स की इस पारी के कप्तान जोस बटलर भी फैन हो गए हैं. टी20 विश्व कप जीत के बाद जोस बटलर ने कहा कि बेन स्टोक्स निश्चित रूप से इंग्लैंड के सबसे महान क्रिकेटर बनने की ओर अग्रसर हैं क्योंकि वह टीम के ‘सबसे बड़े क्षणों में बहुमूल्य योगदान देते हैं.

इससे पहले ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने 2019 एकदिवसीय विश्व कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 84 रनों की पारी खेलकर टीम को विश्व चैम्पियन बनाया था।

उन्होंने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में अपनी पारी की शुरुआत में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन आखिर तक क्रीज पर डटे रहे और नाबाद 52 रनों की पारी खेल कर इंग्लैंड को दूसरी बार टी-20 विश्व कप खिताब जीतने में मदद की।

मैच के बाद बटलर से जब पूछा गया कि क्या स्टोक्स इंग्लैंड के अब तक के सबसे महान क्रिकेटर बनने की राह पर हैं?, तो उन्होंने कहा कि हां, वह निश्चित रूप से इस पर जब भी चर्चा होगी, उनका नाम भी आयेगा. बटलर ने कहा, वह (स्टोक्स) हमेशा सबसे बड़े क्षणों में टीम के साथ खड़े होते है। वह एक ऐसा खिलाड़ी है जो खुद जिम्मेदारी लेते हैं और दबाव झेलकर प्रदर्शन करते हैं। जब वह क्रीज पर होते हैं तो आपके पास जीत का अच्छा मौका होता है.

Is Ben Stokes England’s greatest cricketer of all time? ?

Read more from the England skipper ? https://t.co/7BdaFDpXWH#T20WorldCup pic.twitter.com/thmyG7EGm4

— ICC (@ICC) November 13, 2022