नई दिल्ली: जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स के लिए कमाल के बल्लेबाज तो हैं ही साथ ही साथ मैदान पर उनकी फील्डिंग भी कमाल की रहती है. वैसे तो वह इंग्लैंड के लिए विकेट के पीछे जिम्मेदारी संभालते हैं लेकिन आईपीएल में कप्तान संजू सैमसन खूद इस भूमिका में हैं. लेकिन इसके बाद भी बटलर हर जगह शानदार फील्डिंग करते हैं. इसका एक नजारा बुधवार को भी देखने को मिला. पंजाब किंग्स के खिलाफ गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम पर उन्होंने पंजाब के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह का कमाल का कैच लपका.

यह पारी का 10वां ओवर था जब शानदार खेल दिखा रहे प्रभसिमरन सिंह ने जेसन होल्डर की गेंद को पुल करना चाहा लेकिन उनके बैट पर पूरी तरह आई नहीं. गेंद बल्ले के नीचे हिस्से में लगी और मिड-ऑफ की दिशा में हवा में गई.

बटलर ने लॉन्ग ऑफ से दौड़ लगानी शुरू की और अच्छी-खासी दूरी तय की. इसके बाद उन्होंने आगे छलांग लगाते हुए 30 गज के घेरे के पास एक बेहतरीन कैच लपका.

प्रभसिमरन सिंह ने 34 गेंद पर 60 रन की पारी खेली. अपनी पारी में उन्होंने तीन छक्के और सात चौके लगाए. उन्होंने पहले विकेट के लिए कप्तान शिखर धवन के साथ 90 रन की साझेदारी की.

What. A. Take ?@josbuttler puts in a magnificent dive to dismiss the well set Prabhsimran for 60!@rajasthanroyals with their first wicket.#TATAIPL | #RRvPBKS pic.twitter.com/apJpCQmqjf

— IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2023