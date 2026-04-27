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IPL 2026: भुवनेश्वर- हेजलवुड के आगे दिल्ली कैपिटल्स ने घुटने टेके, आरसीबी ने नौ विकेट से जीता मुकाबला

दिल्ली कैपिटल्स की टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 16.3 ओवर में 75 रन पर ढेर हो गई. आरसीबी ने 6.3 ओवर में टारगेट को हासिल कर लिया.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 27, 2026, 10:01 PM IST

Published On Apr 27, 2026, 10:01 PM IST

Last UpdatedApr 27, 2026, 10:01 PM IST

RCB Win

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 भुवनेश्वर कुमार ( तीन ओवर में पांच रन पर तीन विकेट) और जोश हेजलवुड (3.3 ओवर में 12 रन पर चार विकेट) की धारदार गेंदबाजी ने आरसीबी ने एकतरफा मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को नौ विकेट से हरा दिया. आरसीबी की टीम की आईपीएल 2026 में यह छठी जीत है. वहीं दिल्ली कैपिटल्स को पांचवीं हार का सामना करना पड़ा है. जोश हेजलवुड को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.

दिल्ली कैपिटल्स की टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 16.3 ओवर में 75 रन पर ढेर हो गई. अभिषेक पोरेल ने सबसे ज्यादा 30 रन का योगदान दिया, उनके अलावा डेविड मिलर (19) और काइल जैमीसन (12) ही दहाई के आंकड़े में रन बना सके. आरसीबी की टीम ने इस टारगेट को 6.3 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया. देवदत्त पडिक्कल ने 13 बॉल में नाबाद 34 रन और विराट कोहली ने 15 बॉल में नाबाद 23 रन बनाए. जैकब बैथल (20 रन) के रुप में आरसीबी ने एकमात्र विकेट गंवाया. कोहली ने इस मैच में आईपीएल में नौ हजार रन भी पूरे कर लिए.

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एक ही T20 टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन (5+ टीमों वाला टूर्नामेंट):

9012* – विराट कोहली (IPL)

7183 – रोहित शर्मा (IPL)

6769 – शिखर धवन (IPL)

6565 – डेविड वॉर्नर (IPL)

6357 – जेम्स विंस (T20 Blast)

आरसीबी को मिली दूसरी सबसे बड़ी जीत

आईपीएल इतिहास में आरसीबी की टीम को दूसरी सबसे बड़ी जीत मिली है. आरसीबी की टीम ने 82 बॉल शेष रहते मुकाबले को अपने नाम किया. मुंबई के नाम 87 बॉल शेष रहते मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड है. मुंबई ने 2008 में केकेआर के खिलाफ यह कारनामा किया था.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब आठ में से छह मुकाबले जीतकर फिलहाल दूसरे स्थान पर मौजूद है. वहीं आठ में से पांच मुकाबले गंवाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स सातवें पायदान पर है.

75 रन पर सिमटी दिल्ली कैपिटल्स की टीम

अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी दिल्ली कैपिटल्स 16.3 ओवरों में सिर्फ 75 रन पर सिमट गई. पिछले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ दो विकेट पर 264 रन के साथ अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली कैपिटल्स टीम का यह आईपीएल में तीसरा सबसे कम स्कोर है.

जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की घातक गेंदबाजी के आगे दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया. दिल्ली कैपिटल्स को दूसरी गेंद पर डेब्यूटेंट साहिल परख (0) के रूप में पहला झटका लगा. इसके बाद टीम ने सिर्फ 8 के स्कोर तक अपने छह विकेट खो दिए. केएल राहुल (01), समीर रिजवी (00), नितीश राणा (01), ट्रिस्टन स्टब्स (05) और अक्षर पटेल (00) दहाई का आंकड़ा नहीं पार सके.

दिल्ली कैपिटल्स के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

दिल्ली कैपिटल्स ने आठ रन पर छह विकेट गंवाए जो आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ. वहीं दिल्ली कैपिटल्स (13/6) ने पावरप्ले का भी सबसे कम स्कोर बनाया.

IPL में DC के सबसे कम ऑल-आउट स्कोर

66 vs MI, दिल्ली, 2017 (दूसरी पारी)
67 vs KXIP, मोहाली, 2017 (पहली पारी)
75 vs RCB, दिल्ली, 2026 (पहली पारी)*
80 vs SRH, हैदराबाद, 2013 (पहली पारी)
82 vs CSK, दिल्ली, 2013 (दूसरी पारी)

डेविड मिलर ने अभिषेक पोरेल के साथ सातवें विकेट के लिए 31 गेंदों में 35 रन जुटाए. डेविड 18 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि अभिषेक ने 33 गेंदों में 3 चौकों के साथ 30 रन की पारी खेली. इनके अलावा, काइल जैमीसन ने 12 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

आरसीबी के लिए जोश हेजलवुड ने 3.3 ओवरों में महज 12 रन देकर चार विकेट निकाले. इनके अलावा, भुवनेश्वर कुमार ने तीन ओवर में सिर्फ पांच रन देकर तीन विकेट हासिल किए. रासिख सलाम डार, सुयश शर्मा और क्रुणाल पांड्या ने 1-1 विकेट निकाला

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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