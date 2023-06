ऑस्ट्रेलिया को लगा तगड़ा झटका, WTC फाइनल से बाहर हुआ ये धाकड़ गेंदबाज

जोश हेजलवुड लंबे समय से चोट से परेशान हैं. यही वजह है कि वह IPL 2023 में RCB के लिए सिर्फ 3 मैच ही खेल पाए थे. इसी साल उन्हें भारत के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज से भी बाहर होना पड़ा था. हेजलवुड पिछले 2 साल में साइड स्ट्रेन इंजरी झेल चुके हैं.

ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने पुष्टि करते हुए कहा कि हेजलवुड फिट होने के करीब थे, लेकिन एशेज सहित ऑस्ट्रेलिया के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए टीम इस स्टार तेज गेंदबाज को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है.

ऑस्ट्रेलियाई कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए डब्ल्यूटीसी फाइनल जीतना महत्वपूर्ण है लेकिन एशेज सीरीज के साथ तेज गेंदबाजों का वर्कलोड मैनेजमेंट करना भी उतना ही अहम है.

JUST IN: Michael Neser has replaced Josh Hazlewood in Australia's squad for the #WTC23 Final starting on Wednesday. pic.twitter.com/AcUHcEYK57

— cricket.com.au (@cricketcomau) June 4, 2023