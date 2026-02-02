This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, स्टार पेसर शुरुआती मैचों से हुआ बाहर
ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार पेसर शुरुआती मैचों से बाहर हो गए हैं. वह अभी रीहैब से गुजर रहे हैं.
सिडनी: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जिससे पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को टूर्नामेंट के शुरुआती हिस्से से बाहर रहना पड़ सकता है. हेजलवुड सिडनी में अकिलीज की समस्या से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं. इस बीच सीन एबॉट को ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर टीम में शामिल किया गया है.
हेजलवुड को हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के कारण इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद में रिकवरी के दौरान उन्हें अकिलीज की समस्या हो गई. सिलेक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के बीच बातचीत के बाद, यह फैसला लिया गया कि हेजलवुड फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे. उनके श्रीलंका में पहुंचने की कोई समयसीमा तय नहीं की गई है.
ऑस्ट्रेलियाई सिलेक्टर टोनी डोडमेडे ने कहा कि यह फैसला हेजलवुड की लंबी अवधि की फिटनेस को ध्यान में रखकर लिया गया है. ऑस्ट्रेलियाई टीम 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ अपना टी20 वर्ल्ड कप अभियान शुरू करेगी.
‘क्रिकेटडॉटकॉमडॉटएयू’ के हवाले से डोडमेडे ने कहा, “हमें लगा कि जोश हेजलवुड के लिए श्रीलंका जाने से पहले घर पर परिचित माहौल में रिहैबिलिटेशन जारी रखना ज्यादा व्यावहारिक और फायदेमंद होगा. टीम में नाथन (एलिस) भी वापसी कर रहे हैं, इसलिए हमने सीन को तेज गेंदबाजी कवर के तौर पर अपने साथ लाने का फैसला किया है, ताकि अगर अचानक जरूरत पड़े तो वह काम आ सकें. सीन एक अनुभवी और हरफनमौला अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कई वर्ल्ड कप कैंपेन में हिस्सा लिया है. पाकिस्तान दौरे के बाद उनका टीम के साथ रहना सही था.”
एबॉट को ऐसे समय में टीम में शामिल किया गया है, जब ऑस्ट्रेलियाई खेमा कई फिटनेस समस्याओं से जूझ रहा है. मौजूदा चैंपियन पहले ही पैट कमिंस को टूर्नामेंट से गंवा चुके हैं, क्योंकि तेज गेंदबाज को पीठ की चोट से उबरने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए. इसके बाद बेन ड्वारशुइस को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया, जबकि मैट रेनशॉ ने मैथ्यू शॉर्ट की जगह ली है.
नाथन एलिस हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण बीबीएल फाइनल से बाहर रहे, जबकि टिम डेविड ने बीबीएल में हैमस्ट्रिंग की चोट के बाद 26 दिसंबर से कोई मैच नहीं खेला है. इस बीच, ग्लेन मैक्सवेल को पाकिस्तान के दौरे से आराम दिया गया था, जो उनके पहले टूटे हुए टखने के चल रहे मैनेजमेंट का हिस्सा था.
एडम जांपा ने लाहौर में आखिरी वनडे में सिर्फ दो ओवर फेंके और ग्रोइन में खिंचाव के कारण बैटिंग नहीं की, हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसे एहतियातन कदम बताया था. बाद में इस समस्या को एहतियाती बताया. हालांकि, मैक्सवेल, एलिस और डेविड के पाकिस्तान दौरे से बाहर रहने के बाद मंगलवार को कोलंबो में टीम के साथ जुड़ने की उम्मीद है.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरून ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम जांपा. ट्रैवलिंग रिजर्व: सीन एबॉट.