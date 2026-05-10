10 चौके, 06 छक्के...जोश इंग्लिश ने मचाया कोहराम, गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड टूटा

Published On May 10, 2026, 05:32 PM IST
Last UpdatedMay 10, 2026, 05:32 PM IST
आईपीएल 2026 में रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स के ओपनर जोश इंग्लिश ने कोहराम मचा दिया. जोश इंग्लिश ने चेन्नई के मैदान में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ चौके और छक्के की बरसात कर दी. उन्होंने इस पारी से बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ दिया है.
जोश इंग्लिश ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 33 गेंद में 85 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 10 चौके और छह छक्के शामिल थे. उन्होंने 17 बॉल में अर्धशतक लगाया, जो लखनऊ सुपरजायंट्स के लिए आईपीएल में तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है. निकोलस पूरन (15 बॉल) लखनऊ के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं.
15 – निकोलस पूरन बनाम RCB, बेंगलुरु, 2023
16 – निकोलस पूरन बनाम MI, मुंबई WS, 2026
17 – जोश इंग्लिस बनाम CSK, चेन्नई, 2026
18 – निकोलस पूरन बनाम SRH, हैदराबाद, 2025
19 – निकोलस पूरन बनाम MI, मुंबई, 2024
जोश इंग्लिश ने पावरप्ले में 25 गेंद में 77 रन बनाए. आईपीएल के पावरप्ले में वह सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने के मामले में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 25 गेंद में 74 रन बनाए थे. सुरेश रैना पावरप्ले में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज हैं. रैना ने साल 2014 में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 25 बॉल में 87 रन की पारी खेली थी. जोश इंग्लिश से पहले IPL की किसी भी पारी के पहले छह ओवरों में किसी भी अन्य बल्लेबाज़ ने तीन ‘रिवर्स स्कूप’ शॉट नहीं खेले थे. वहीं लखनऊ सुपरजायंट्स के लिए यह पावरप्ले में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है. इंग्लिश से पहले मिचेल मार्श ने पावरप्ले में 60 रन बना थे.
87(25)- सुरेश रैना बनाम PBKS, मुंबई WS, 2014
84(26)- ट्रैविस हेड बनाम DC, दिल्ली, 2024
78(24)- जेक फ्रेज़र-मैकगर्क बनाम MI, दिल्ली, 2024
77 (25)- जोश इंग्लिस बनाम CSK, चेन्नई, 2026
74(25)- एडम गिलक्रिस्ट बनाम DC, सेंचुरियन, 2009
71(23)- प्रभसिमरन सिंह बनाम PBKS, दिल्ली, 2026
77 – जोश इंग्लिस बनाम CSK, चेन्नई, 2026,
60 – मिचेल मार्श बनाम MI, लखनऊ, 2025
58 – मिचेल मार्श बनाम RCB, लखनऊ, 2026
लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम ने इस मैच में पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर बनाया. लखनऊ ने चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ एक विकेट पर 91 रन बनाए. इससे पहले लखनऊ ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ इसी सीजन एक विकेट पर 90 रन बनाए थे. यह चेन्नई में भी पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर है.
91/1 बनाम CSK, चेन्नई, 2026
90/1 बनाम MI, मुंबई, 2026
80/1 बनाम CSK, चेन्नई, 2023
77/1 बनाम SRH, हैदराबाद, 2025
74/2 बनाम PBKS, मोहाली, 2023
91/1- LSG बनाम CSK, 2026
80/1- LSG बनाम CSK, 2023
79/0- CSK बनाम LSG, 2023
75/1- CSK बनाम KKR, 2018
इस मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 203 रन बनाए.