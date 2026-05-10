  • Josh Inglis breaks Adam Gilchrist record in CSK VS LSG Match

10 चौके, 06 छक्के...जोश इंग्लिश ने मचाया कोहराम, गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड टूटा

जोश इंग्लिश ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 33 गेंद में 85 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 10 चौके और छह छक्के शामिल थे

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 10, 2026, 05:32 PM IST

Josh Inglis

आईपीएल 2026 में रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स के ओपनर जोश इंग्लिश ने कोहराम मचा दिया. जोश इंग्लिश ने चेन्नई के मैदान में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ चौके और छक्के की बरसात कर दी. उन्होंने इस पारी से बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ दिया है.

जोश इंग्लिश ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 33 गेंद में 85 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 10 चौके और छह छक्के शामिल थे. उन्होंने 17 बॉल में अर्धशतक लगाया, जो लखनऊ सुपरजायंट्स के लिए आईपीएल में तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है. निकोलस पूरन (15 बॉल) लखनऊ के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं.

LSG के लिए सबसे तेज़ अर्धशतक

15 – निकोलस पूरन बनाम RCB, बेंगलुरु, 2023
16 – निकोलस पूरन बनाम MI, मुंबई WS, 2026
17 – जोश इंग्लिस बनाम CSK, चेन्नई, 2026
18 – निकोलस पूरन बनाम SRH, हैदराबाद, 2025
19 – निकोलस पूरन बनाम MI, मुंबई, 2024

जोश इंग्लिश ने तोड़ा एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड

जोश इंग्लिश ने पावरप्ले में 25 गेंद में 77 रन बनाए. आईपीएल के पावरप्ले में वह सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने के मामले में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 25 गेंद में 74 रन बनाए थे. सुरेश रैना पावरप्ले में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज हैं. रैना ने साल 2014 में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 25 बॉल में 87 रन की पारी खेली थी. जोश इंग्लिश से पहले IPL की किसी भी पारी के पहले छह ओवरों में किसी भी अन्य बल्लेबाज़ ने तीन ‘रिवर्स स्कूप’ शॉट नहीं खेले थे. वहीं लखनऊ सुपरजायंट्स के लिए यह पावरप्ले में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है. इंग्लिश से पहले मिचेल मार्श ने पावरप्ले में 60 रन बना थे.

आईपीएल पावरप्ले में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर

87(25)- सुरेश रैना बनाम PBKS, मुंबई WS, 2014
84(26)- ट्रैविस हेड बनाम DC, दिल्ली, 2024
78(24)- जेक फ्रेज़र-मैकगर्क बनाम MI, दिल्ली, 2024
77 (25)- जोश इंग्लिस बनाम CSK, चेन्नई, 2026
74(25)- एडम गिलक्रिस्ट बनाम DC, सेंचुरियन, 2009
71(23)- प्रभसिमरन सिंह बनाम PBKS, दिल्ली, 2026

IPL में LSG के लिए पावरप्ले में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर:

77 – जोश इंग्लिस बनाम CSK, चेन्नई, 2026,

60 – मिचेल मार्श बनाम MI, लखनऊ, 2025

58 – मिचेल मार्श बनाम RCB, लखनऊ, 2026

लखनऊ ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर

लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम ने इस मैच में पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर बनाया. लखनऊ ने चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ एक विकेट पर 91 रन बनाए. इससे पहले लखनऊ ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ इसी सीजन एक विकेट पर 90 रन बनाए थे. यह चेन्नई में भी पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर है.

LSG के लिए ओवर 1-6 में सबसे ज़्यादा स्कोर

91/1 बनाम CSK, चेन्नई, 2026
90/1 बनाम MI, मुंबई, 2026
80/1 बनाम CSK, चेन्नई, 2023
77/1 बनाम SRH, हैदराबाद, 2025
74/2 बनाम PBKS, मोहाली, 2023

IPL में चेन्नई में पावरप्ले में सबसे ज़्यादा स्कोर:

91/1- LSG बनाम CSK, 2026

80/1- LSG बनाम CSK, 2023

79/0- CSK बनाम LSG, 2023

75/1- CSK बनाम KKR, 2018

इस मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 203 रन बनाए.

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

वह भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेले... वैभव सूर्यवंशी पर भारतीय दिग्गज का बड़ा बयान

CSK vs LSG Live Score: लखनऊ ने चेन्नई को दिया 204 रन का टारगेट

पहली गेंद फेंकते ही लगा था मेरे लिए विकेट में कुछ है: राशिद खान

नेहरा का मास्टरस्ट्रोक और सिराज की रफ्तार के जाल में कैसे फंसे सूर्यवंशी

10 चौके, 06 छक्के...जोश इंग्लिश ने मचाया कोहराम, गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड टूटा
वह भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेले... वैभव सूर्यवंशी पर भारतीय दिग्गज का बड़ा बयान

CSK vs LSG Live Score: लखनऊ ने चेन्नई को दिया 204 रन का टारगेट

पहली गेंद फेंकते ही लगा था मेरे लिए विकेट में कुछ है: राशिद खान
नेहरा का मास्टरस्ट्रोक और सिराज की रफ्तार के जाल में कैसे फंसे सूर्यवंशी
गिल को कब हुआ जीत का भरोसा, टॉप 2 में जगह बनाने के बाद खुलासा

