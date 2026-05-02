खराब दौर से गुजर रही LSG को बड़ी राहत, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी टीम से जुड़ा

Josh Inglis Joined LSG: आईपीएल 2026 में आखिरी पायदान पर मौजूद लखनऊ सुपरजायंट्स को बड़ी राहत मिली है. ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज जोश इंग्लिस लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़ गए हैं. लखनऊ की टीम सोमवार को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अहम मुकाबला खेलेगी.

सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि करते हुए, एलएसजी ने एक तस्वीर शेयर की जिस पर लिखा था, ‘ऑस्ट्रेलिया से आया धमाका।’ नीलामी के बाद से ही 31 साल के जोश इंग्लिस की उपलब्धता चर्चा का विषय बनी हुई थी, वह अब भारत पहुंच गए हैं और उन्होंने टीम के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है, इंग्लिस ने पहले फ्रेंचाइजी को बताया था कि वह निजी कारणों से सीजन का कुछ हिस्सा नहीं खेल पाएंगे. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने 18 अप्रैल को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में शादी की थी.

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LSG ने 8.60 करोड़ रुपए में खरीदा था

एलएसजी ने पंजाब किंग्स से रिलीज होने के बाद जोश इंग्लिस को 8.6 करोड़ रुपए में खरीदा था। पंजाब किंग्स में वह इससे काफी कम फीस पर खेले थे, उनके देर से आने पर कुछ सवाल उठे, लेकिन अब उनका टीम में शामिल होना एलएसजी के लिए बहुत अहम है, जो आठ मैचों में सिर्फ दो जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे संघर्ष कर रही है. इंग्लिस के आने से टीम की बल्लेबाजी को मजबूती मिलेगी.

इस सीजन में टीम की बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी दिखी है, खासकर विदेशी खिलाड़ियों के प्रदर्शन में. टीम के मुख्य खिलाड़ियों का योगदान सीमित रहा है, ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का आक्रामक खेल टीम को वो जरूरी सहारा दे सकता है, जिसकी उसे तलाश है.

इंग्लिस ने आईपीएल 2025 में किया था शानदार प्रदर्शन

पिछले सीजन में इंग्लिस का प्रदर्शन शानदार रहा था, जिन्होंने 11 पारियों में 30.88 की औसत के साथ 278 रन बनाए. बेहतरीन तेज गेंदबाजों का सामना करने की उनकी काबिलियत टीम के लिए बहुत अहम साबित हो सकती है, खासकर जसप्रीत बुमराह की अगुवाई वाली मुंबई की गेंदबाजी के खिलाफ। इंग्लिस ने पहले भी इस भारतीय तेज गेंदबाज के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है, खासकर पिछले सीजन के एक अहम मौके पर जब उनका सामना बुमराह से हुआ था. आगामी व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ को इंग्लिस से तुरंत असरदार प्रदर्शन की उम्मीद है, ताकि वे अपने इस सीजन की किस्मत बदल सकें.