जब वो गेंद फेंके तभी... अश्विन ने पकड़ी उस्मान तारिक की खास कमजोरी

उस्मान तारिक ने अब तक केवल चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और प्रति ओवर छह रन से भी कम के इकॉनमी रेट से 11 विकेट लिए हैं

Ravichandran Ashwin on Usman Tariq Action: पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अजीबोगरीब एक्शन से चर्चा में है. बल्लेबाजों के लिए उन्हें खेलना बड़ी चुनौती बन चुकी है. रविवार 15 फरवरी को भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला खेला जाना है, ऐसे में भारतीय बैटर्स का भी इम्तिहान होना है. दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक की अनूठी साइड आर्म एक्शन से की गई गेंदों का सामना करने के लिए भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक सुझाव दिया है.

30 साल की उस्मान तारिक की रुक-रुक कर गेंदबाजी करने की शैली काफी चर्चा में है. उन्होंने अब तक केवल चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और प्रति ओवर छह रन से भी कम के इकॉनमी रेट से 11 विकेट लिए हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाले मैच में वह प्रेमदासा स्टेडियम की धीमी पिच पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.

अश्विन ने क्या दी सलाह ?

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल ‘ऐश की बात’ पर कहा, ‘अगर गेंदबाज़ गेंद फेंकने से पहले थोड़ा रुक जाता है, तो बल्लेबाज़ को दूर हटने का अधिकार है, वह कह सकता है कि मुझे लगा कि वह रुक रहा है, यह एक दिलचस्प मामला होगा और अंपायर के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा. उन्होंने कहा, अगर मैं वहां होता तो मैं भी यही करता, मैच जीतने के लिए नियमों के दायरे में रहकर हर संभव प्रयास करना चाहिए, मैं बस इतना कहता कि मुझे नहीं पता कि वह गेंद कब छोड़ेगा और मैं एक तरफ हट जाता, अगर मैं हट जाता हूं, तो यह अंपायर की जिम्मेदारी होगी.

वह उनकी टीम का तुरुप का इक्का है: अश्विन

अश्विन ने कहा, मैच के बीच में उस्मान तारिक पर पड़ने वाले दबाव की कल्पना कीजिए, यह एक अविश्वसनीय रोमांचक अनुभव होगा, वह उनकी टीम का तुरुप का इक्का है, जरा सोचिए अगर बल्लेबाज इस तरह की प्रतिक्रिया करता है तो वह क्या कर सकता है.

तारिक के अनोखे एक्शन को लेकर क्रिकेट जगत की अलग अलग राय है, अश्विन ने पहले उनका समर्थन किया था. पाकिस्तान तारिक का इस्तेमाल बहुत कम कर रहा है, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने उनके गेंद फेंकने से पहले थोड़ी देर के लिए रुकने की शैली को अवैध करार दिया था जिसके बाद से वह क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बने हुए हैं.

