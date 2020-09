शुरुआती मुश्किलों के बावजूद इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने 13वें सीजन की तैयारी शुरु कर दी। रविवार को कोच स्टीफेन फ्लेमिंग की अगुवाई में सीएसके के बल्लेबाजों ने नेट में अभ्यास किया। इस दौरान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और शीर्ष क्रम बल्लेबाज शेन वाटसन ने नेट्स में शानदार बल्लेबाजी की।

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज वाटसन ने अपने ट्विटर अकाउंट से धोनी और अपने नेट सेशन का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दोनों सीनियर बल्लेबाज लंबे-लंबे छक्के लगाते दिख रहे हैं।

At the ripe old age of 39 …. just two old guys doing what we love @ChennaiIPL pic.twitter.com/GM8AQlDgS6

— Shane Watson (@ShaneRWatson33) September 13, 2020