केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, इंग्लैंड- न्यूजीलैंड सीरीज के बीच किया ऐलान

विलियमसन के इस ऐलान के साथ ही 16 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय सफर का अंत हो गया है. न्यूजीलैंड के लिए विलियमसन ने 378 मैच खेले. और बल्लेबाजी में कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए.
Published On Jun 12, 2026, 03:40 PM IST
Last UpdatedJun 12, 2026, 03:40 PM IST
kane Williamson
न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के बीच उन्होंने यह फैसला लेकर फैंस को हैरान कर दिया है. वह कीवी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्हें इस द्वीपीय देश का सबसे महान बल्लेबाज कहा जाता है. विलियमसन ने शुक्रवार, 12 जून को यह फैसला लिया. उनका यह फैसला तात्कालिक है, यानी केन विलियमसन अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं.
विलियमसन के इस ऐलान के साथ ही 16 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय सफर का अंत हो गया है. न्यूजीलैंड के लिए विलियमसन ने 378 मैच खेले. और बल्लेबाजी में कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए.
35 साल के विलियमसन न्यूजीलैंड के इतिहास में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने 19346 रन बनाए. इसमें 48 अंतरराष्ट्रीय शतक और छह दोहरे शतक भी शामिल रहे.
अपनी बल्लेबाजी के साथ-साथ वह अपनी कप्तानी के लिए भी जाने जाते रहे. मैदान पर शांत रहने वाले विलियमसन को भद्रजनों के खेल का असली दूत माना जाता रहा. 2016 से 2024 तक उन्होंने तीनों फॉर्मेट में न्यूजीलैंड की टीम की कप्तानी की. दो बार उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड ने आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल तक का सफर तय किया. और एक बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती. साल 2021 में उनकी कप्तानी में कीवी टीम ने भारत को हराकर खिताब जीता था.
साल 2010 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले विलियमनसन ने बीते साल नवंबर में टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लिया था. और अब उन्होंने पूरी तरह से क्रिकेट से हटने का फैसला किया है.
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न्यूजीलैंड क्रिकेट ‘ब्लैककैप्स’ की ओर से जारी विज्ञप्ति में उन्होंने कहा, ‘मैं इसके बारे में कुछ समय से सोच रहा था लेकिन बीते कुछ दिनों से यह साफ हो गया कि यही सही समय है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए मुझमें जोश और भूख हमेशा बनी रही और मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि न्यूजीलैंड के लिए अपने हर मैच में में मैंने सब कुछ झोंक दिया है.
विलियमसन ने आगे कहा, ‘इससे कम कुछ भी करना सही नहीं रहता और मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं सही वक्त पर अपनी शर्तों पर हट रहा हूं.’ जिस तरफ यह टीम बढ़ रही है उसे देखते हुए इसके भविष्य के लिए मैं बहुत आशांवित हूं. यहां बहुत प्रतिभा है और न्यूजीलैंड टीम के लिए कुछ खास करने की सही मायनों में काफी भूख है. उन्होंने कहा, इस टीम को मैं बहुत प्यार करता हूं और खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं इसका हिस्सा रहा.
केन