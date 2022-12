केन विलियमसन ने कराची में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में तीसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शतक जड़ दिया। केन ने 206 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया जो टेस्ट क्रिकेट में उनका 25वां सैकड़ा है। इसके साथ ही केन विलियमसन ने 722 दिन से जारी शतक का सूखा भी समाप्त कर दिया है। इससे पहले उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट शतक पाकिस्तान के खिलाफ ही 4 जनवरी 2021 को क्राईस्टचर्च में लगाया था।

साल 2022 में केन के बल्ले से आया ये पहला टेस्ट शतक है। बता दें, केन विलियमसन ने पाकिस्तान दौरे का आगाज होने से पहले ही न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी थी और उनकी जगह टिम साउदी को टीम का कप्तान बनाया गया।

एक्टिव क्रिकेटरों में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक

Follow play LIVE in NZ with @skysportnz and @SENZ_Radio . LIVE scoring | https://t.co/zq07kr4Kwt #PAKvNZ pic.twitter.com/YrPr9UUiwE

? for Kane Williamson! His 25th in Test cricket. 206 balls, 322 minutes, 11 fours.

एक्टिव खिलाड़ियों के सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय शतक

• विराट कोहली – 72

• डेविड वार्नर – 45

• जो रूट – 44

• रोहित शर्मा – 41

• स्टीव स्मिथ – 41

• केन विलियमसन – 38*

केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं और उनके ये शानदार आंकड़ें इस बात की गवाही देने के लिए काफी हैं। केन 135 टेस्ट पारियों में 56.61 की औसत से 6850 रन बना चुके हैं। टेस्ट में केन सबसे ज्यादा औसत के वाले नंबर 3 पर खेलने वाले बल्लेबाजों में छठे पायदान पर हैं। इस मामलें में डॉन ब्रैडमैन पहले जबकि वैली हैमंड दूसरे नंबर पर हैं। वहीं, विवियन रिचर्ड्स तीसरे पायदान पर हैं।

Kane Williamson scores his 25th test century after a year or two.

Williamson at number 3 in test is always magical.

One of the finest New Zealand batsman finds himself in an ElITE List pic.twitter.com/1dNTmeCgOg

— Potsiesie Kajiri (@harrykaj23) December 28, 2022