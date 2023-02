केन विलियमसन ने रच दिया इतिहास, जिसका रिकॉर्ड तोड़ा उसी ने दी सबसे पहले बधाई

केन विलियमसन अब न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सोमवार को बेसिन रिजर्व में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में यह मुकाम हासिल किया.

मैच के चौथे दिन विलियमसन ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया. विलियमसन ने दिन की शुरुआत 25 रन के साथ की. उन्हें रॉस टेलर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चार और रनों की जरूरत थी. टेलर ने बीते साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था. उनके नाम 7683 रन थे.

32 साल के विलियमसन ने अपने 92वें टेस्ट में टेलर को पीछे छोड़ दिया. सोमवार को पहले ही ओवर में उन्होंने जेम्स एंडरसन की गेंद पर चौका लगाकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिया. चौका लगाते ही उन्होंने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया.

विलियमसन की इस उपलब्धि पर लंबे समय तक उनके साथ खेले रॉस टेलर ने भी बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने के लिए बधाई हो केन विलियमसन. यह उपलब्धि टेस्ट क्रिकेट के लिए तुम्हारी मेहनत और समर्पण का नतीजा है, जिसका मैं कई वर्षों से साक्षी रहा हूं. अभी और कई रिकॉर्ड बनाने हैं.' इसके साथ उन्होंने रेड वाइन की इमोजी बनाई है.

Congratulations Kane for becoming NZ’s highest Test run-scorer. This achievement is a testament to your hard work and dedication to Test Cricket, of which I was privy to for a number of years. Here’s to many more ?