IPL 2023: बाउंड्री पर कैच लेने के चक्कर में चोटिल हुए केन विलियमसन, जाना पड़ा मैदान के बाहर

IPL 2023 का चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबले के साथ ही आगाज हो गया. गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम ने 12 ओवर में 3 विकेट खोकर 114 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए. इसके बाद अगले ओवर में जो हुआ उसने गुजरात को एक जोरदार झटका दे दिया.

दरअसल, 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आयरलैंड के तेज गेंदबाज जोशुआ लिटल जिनकी दूसरी गेंद को ऋतुराज गायकवाड़ ने मिडविकेट के ऊपर से फ्रंटफुट से फ्लिक कर दिया. इस दौरान गेंद छक्के को जा रही थी लेकिन बाउंड्री पर खड़े केन विलियमसन ने डाइव मार शानदार तरह से गेंद रोक लिया लेकिन इस कोशिश में उनका घुटना चोटिल हो गया. केन दर्द से कराहते नजर आए और उनका मैदान पर ही उपचार किया जाने लगा. हालांकि कुछ देर के बाद उन्हें मैदान के बाहर जाना पड़ा.

केन ने इस शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए दो रन तो बचा लिए लेकिन गेंद मैदान में फेंके जाने के बाद बाउंड्री से टकरा गई. इस तरह गायकवाड़ के खाते में 4 रन जुड़ गए.

GT got 2 runs saved at the cost of Kane potentially getting out of the season. Sometimes fate doesn’t do a fair trade.

Such a tragic end to an exceptionally remarkable effort.#GTvsCSK #KaneWilliamson #IPL2023 #Dhoni #HardikPandya #RuturajGaikwad pic.twitter.com/LqFHivk9lL

— Tushar Verma (@Vermaatushar) March 31, 2023