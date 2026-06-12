न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. उनका यह फैसला तत्काल लागू होगा. शुक्रवार को विलियमसन के इस संन्यास के फैसले ने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया. 35 साल के विलियमसन ने अपना आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला. इस टेस्ट में वह पहली पारी में खाता नहीं खोल पाए थे वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 18 रन बनाए थे.

अपने संन्यास के बाद विलियमसन ने कहा कि वह पिछले कुछ वक्त से इस बारे में सोच रहे थे. और उन्हें लगा कि अब सही वक्त है कि वह इस पर अमल करें.

उन्होंने कहा, ”मैं इसके बारे में कुछ समय से सोच रहा था लेकिन बीते कुछ दिनों से लगने लगा कि यही सही वक्त है.’

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न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले इस खिलाड़ी ने कहा, ‘अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का जोश और भूख हमेशा बनी रही. और इस बात का मुझे गर्व है कि मैंने न्यूजीलैंड के लिए खेले हर मैच में खुद को पूरी तरह झोंक दिया.’

One of our greatest ever, signing off. Kane Williamson has announced his retirement from international cricket effective immediately. Head to https://t.co/Pm8RiU65zt to read more. pic.twitter.com/e22MeZ410e — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 12, 2026

विलियमसन के संन्यास लेते ही कीवी क्रिकेट में एक युग का अंत हो गया है. विलियमसन न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. हालांकि एक ऐसा रिकॉर्ड वह बना सकते थे जो न्यूजीलैंड के लिए आज तक किसी ने भी हासिल नहीं किया. विलियमसन के नाम टेस्ट क्रिकेट में 9515 रन रहे. 110 टेस्ट मैचों की 195 पारियों में 54.06 के औसत से उन्होंने ये रन बनाए. इसमें 33 शतक भी शामिल थे. इसमें 6 दोहरे शतक थे. विलियमसन के पास पूरा मौका था कि वह न्यूजीलैंड की ओर से टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएं. लेकिन इस 35 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने दिल की सुनी और आखिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया.

इससे पहले विराट कोहली ने भी पिछले साल मई में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था. कोहली के नाम टेस्ट क्रिकेट में 9230 रन रहे. वह भी टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाए. कोहली, विलियमसन, स्टीव स्मिथ और जो रूट, इन चारों को क्रिकेट के इस दौर के फैब फोर में गिना जाता था. अब कोहली और विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया. कोहली अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल खेलते हैं. वहीं विलियमसन ने तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है. ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास लिया है.

इंग्लैंड के जो रूट के नाम 13952 टेस्ट रन हैं. वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सचिन तेंदुलकर (15921) के बाद दूसरे नंबर पर हैं. वहीं स्मिथ ने भी 10 हजार टेस्ट रन का आंकड़ा पार कर लिया है. उनके नाम 10763 रन हैं. लेकिन कोहली और विलियमसन 10 हजार का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर सके.