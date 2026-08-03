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दलीप ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन की टीम का हुआ ऐलान, जम्मू एंड कश्मीर के खिलाड़ी को मिली कप्तानी

दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए नॉर्थ जोन की टीम का ऐलान हो गया है. जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के विकेटकीपर बल्लेबाज कन्हैया वाधावन को नॉर्थ जोन का कप्तान बनाया गया है. जबकि दिल्ली के युवा बल्लेबाज आयुष बडोनी उपकप्तान की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Aug 03, 2026, 06:43 PM IST

Published On Aug 03, 2026, 06:43 PM IST

Last UpdatedAug 03, 2026, 06:43 PM IST

दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए नॉर्थ जोन की टीम का ऐलान हो गया है. जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के खिलाड़ियों को ज्यादा मौका दिया गया है. नॉर्थ जोन चयन समिति ने सोमवार को 15 सदस्यीय टीम घोषित की. जम्मू-कश्मीर के विकेटकीपर-बल्लेबाज कन्हैया वाधावन को नॉर्थ जोन टीम की कमान सौंपी गई है. जबकि दिल्ली के बैटिंग ऑलराउंडर आयुष बडोनी उप-कप्तान चुने गए हैं.

जम्मू एंड कश्मीर के खिलाड़ी को मिली कप्तानी

नॉर्थ जोन की टीम में कन्हैया वाधावन के साथ बल्लेबाजी की मुख्य जिम्मेदारी संभालने वालों में उनके राज्य के साथी कामरान इकबाल और बड़े शॉट खेलने वाले अब्दुल समद शामिल हैं. कामरान इकबाल ने हुबली में कर्नाटक के खिलाफ फाइनल में नाबाद 160 रन बनाए थे, जिससे जम्मू-कश्मीर ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था. अन्य प्रमुख बल्लेबाजों में दिल्ली के आयुष डोसेजा और सनत संगवान का नाम है. जिन्होंने 2025/26 रणजी ट्रॉफी में क्रमशः 950 और 848 रन बनाए थे. देश को अपनी कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जिताने वाले यश ढुल को भी इस टीम में शामिल किया गया है.

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स्पिन गेंदबाजी विभाग में, आयुष बडोनी का साथ हरियाणा के बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर निशांत सिंधु, ऑफ-स्पिनर निखिल कश्यप, बाएं हाथ के स्पिनर आबिद मुश्ताक और सर्विसेज के अर्जुन शर्मा देंगे. वहीं, तेज गेंदबाजी विभाग में भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और अंशुल कंबोज की मौजूदगी से टीम को काफी मजबूती मिलेगी. अन्य तेज गेंदबाजों में जम्मू-कश्मीर की तेज गेंदबाजी जोड़ी युद्धवीर सिंह और सुनील कुमार शामिल हैं.

कब से शुरु होगा टूर्नामेंट

आगामी दिलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन अपने अभियान की शुरुआत 23 अगस्त से करेगा. नॉर्थ जोन बेंगलुरु के बीसीसीआई सीओई ग्राउंड 1 पर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली वेस्ट जोन टीम के खिलाफ मैच में उतरेगी. इस मुकाबले की विजेता टीम सेमीफाइनल में तिलक वर्मा की कप्तानी वाली साउथ जोन से भिड़ेगी.

नॉर्थ जोन की टीम: सनत सांगवान, कामरान इकबाल, यश ढुल, आयुष दोसेजा, अब्दुल समद, आयुष बडोनी (उप-कप्तान), कन्हैया वाधावन (कप्तान), निशांत सिंधु, अर्जुन शर्मा, आबिद मुश्ताक, अर्शदीप सिंह, सुनील कुमार, अंशुल कंबोज, युद्धवीर सिंह और निखिल कश्यप

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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