भारत को पहला विश्‍व कप जिताने वाले कप्‍तान कपिल देव दिल का दौरा पड़ने के बाद अब पूरी तरह से स्‍वस्‍थ्‍य होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं गुरुवार को उन्‍होंने गोल्‍फ के मैदान पर फिर वापसी की फैन्‍स के साथ अपनी खुशी साझा की.

दिल का दौरा पड़ने के बाद कपिल देव की दिल्‍ली के एक निजी अस्‍पताल में सफल एंजियोप्लास्टी (रक्तधमनियों की सर्जरी) हुई थी. क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद से कपिल शौकिया तौर पर गोल्फ खेलते है.

कपिल देव ने कहा था कि डॉक्‍टरों से मंजूरी मिलने के बाद वह जल्द ही गोल्फ के मैदान में वापसी करेंगे.

कपिल ने ट्विटर पर जारी वीडियो संदेश में कहा, ‘‘ गोल्फ कोर्स या क्रिकेट मैदान पर वापसी करना कितना मजेदार होता है आप इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते है. गोल्फ कोर्स में वापस आना, दोस्तों के साथ मस्ती करना और खेलना बहुत खूबसूरत है. बस यही जीवन है.’’

Good to be back on the Golf Course …. pic.twitter.com/M3V6D7KEoF

— Kapil Dev (@therealkapildev) November 12, 2020